Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listeye bakın hangi Türk üniversiteleri girdi

QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması ilişkin rapor yayımlandı. Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'un (QS) 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin raporunu yayımladı. Raporda İlk 500'te6 Türk üniversitesi yer alırken ilk bin de 17 Türk üniversitesi yer aldı.

QS, dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu, Yükseköğretim Kurulu'na iletti.

Buna göre; dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına ise toplam 17 Türk üniversitesi girdi. İlk 500'deki üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224), Boğaziçi Üniversitesi (335), Yıldız Teknik Üniversitesi (405), Koç Üniversitesi (408) ve Hacettepe Üniversitesi (408) olarak belirlendi.

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İlk binde ise bu 6 üniversite ile Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi yer aldı.

Türkiye, bölgesinin en iyi ülkesi oldu

QS, sıralamadaki kategorileri oluşturan göstergelerde dünyadaki en iyi üniversiteleri sıraladı. İTÜ, bir kurumun sürdürülebilirlik ve iklim stratejilerine olan bağlılığını ölçen QS 'çevresel sürdürülebilirlik' göstergesinde, rapordaki ifadeyle mükemmel performans sergiledi. Bu göstergede dünyada 44'üncü sırada olan İTÜ, Batı Asya üniversiteleri arasında da zirvede bulunuyor.

'Eşitlik' göstergesinde dünyada 99'uncu sıradaki Koç Üniversitesi, 222'nci sıradaki ODTÜ ve 289'uncu sıradaki Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye, bölgesinin en iyi ülkesi oldu. Bu alanda 99'uncu sırada yer alan Koç Üniversitesi, dünyada en iyi 100 arasında giren bölgedeki tek üniversite oldu.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, rapordaki değerlendirmesinde, "Türk üniversiteleri sosyal kapsayıcılık ve iş birliğine güçlü bir bağlılık sergiliyor. Bu, ülkenin ilerici eğitim uygulamalarına olan bağlılığını yansıtan övgüye değer bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.