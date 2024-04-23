Dünyanın en iyi tankları hangileri? Yerli tankımız Altay bakın kaçıncı sırada!

Dünya çapında bölgesel savaşlar devam ederken dünya tarihinde savunma sanayii de yerini kormuş kara birliklerinin vazgeçilmez en unsurlarından biri olmuştur. Özellikle dünya savaşlarında etkili olan ve ünümüzde de etkinliğini sürdüren tanklar, dünyanın en önemli ordularının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Ukrayna Rusya savaşında da önemli etkenlerden olan tanklar güç gösterisi olarak ülkelerin savunma sanayisinde öne çıkıyor. Peki dünyanın en iyi tankları hangileridir? Türkiye’nin yerli üretimi Altay tankı kaçıncı sırada. İşte dünyanın en iyi tankları…

LECLERC

Leclerc Ana Muharebe Tankı Fransız Nexter şirketi tarafından üretilmiştir. 1992 yılından itibaren Fransa tarafından kullanılan ana muharebe tankı günümüzde ayrıca Suudi Arabistan ve BAE tarafından da kullanılmaktadır. Leclerc, birim maliyeti ve bakım masrafları yüksek olan bir tanktır. Bununla birlikte çok iyi bir ivmelenme özelliğine sahiptir. Bu sebeple manevra kabiliyeti yüksek ve tepki süresi kısadır. En önemli özelliği ise asimetrik bir kule yapısına sahip olmasıdır. Gece görüş ve gündüz görüş kamerası ile lazer güdüm sistemi mevcuttur.

MERKAVA MK.4 MEİL RUACH

2011 yılından bu yana İsrail ordusunun hizmetinde olan Merkava Mk.4 ana muharebe tankı standart tank yapısından biraz farklı tasarıma sahiptir. Motoru, gerektiğinde zırh görevi görmesi ve mürettebatı koruması amacıyla önde konuşlandırılmıştır. Ayrıca, dünyanın personel kaçış bölmesine sahip tek tankıdır. Daha önceki versiyonlarda tecrübe edilen yetersiz güç sorunu bu versiyonda çözülmüştür. Merkava, İbranice’de savaş arabası anlamına gelmektedir.

T-14 ARMATA

T-14 Armata, Rusya tarafından üretilen 5. nesil ana muharebe tankıdır. Bu tank, insansız bir tarete sahiptir. Ayrıca ön taraftaki 3 kişilik mürettebat zırhlı kapsül içinde bulunmaktadır. Sistemin ana silahı daha önceki Rus tanklarında bulunan 125 mm çapındaki 2A46 yivsiz toptur. Bu topun en belirgin özelliği duman tahliye özelliği olmamasıdır. Ayrıca dakikada 10-12 atış yapabilen bu top, 8 km uzaklıktaki bir zırhlı aracı delebilmektedir.

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CHALLENGER 3

Challenger 2 tankının daha modernize edilmiş versiyonu olan Challenger 3, İngiltere tarafından 2021 yılında tanıtılmıştır. İngiliz ordusu tarafından sipariş edilen 148 adet tankın teslimatlarının 2027 yılında başlayıp 2040 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor. Challenger 3 ana muharebe tankı ile motor ve transmisyon sistemi tamamen güncellenmiştir.

LEOPARD 2A7

Leopard 2 serisi, dünyada en çok ihraç edilen modern ana muharebe tankıdır. Leopard 2A6 modelinin geliştirilmiş versiyonu olan Leopard 2A7+ yüksek teknoloji ürünü modüler zırhı ve soft-kill savunma sistemlerine sahiptir. Ayrıca yüksek hızı, düşük silüeti, isabetli atış gücü, harekat yeteneği ve bakım kolaylığı gibi faktörler sebebiyle Leopard 2A7 modern ordular tarafından aranılan tank konumundadır. Bu sebeple birim maliyeti çok yüksektir.

T-90MS

2011 yılından beri hizmette olan T-90MS‘ler Rusya’ya ait T serisinin en gelişmiş tanklarındandır. T-90 modelleri içerisinde ise atış kontrol sistemi en iyi olan tanktır. Bununla birlikte modüler kompozit ve reaktif zırh korumaları ile soft-kill ve hard-kill savunma sistemlerine sahiptir. T-90MS için dünyanın en iyi saldırı tanklarından biri olduğu söylenmektedir.

M1A2 SEP ABRAMS

ABD Ordusu’nun kullandığı M1A2 Abrams ana muharebe tankı gelişmiş zırh koruması ile ön plana çıkmaktadır. İngiliz gizli zırhı Chobnam ve Amerikan kompozit zırh teknolojisi sayesinde, defalarca roket saldırısına uğrayan bir Abrams zırhının delinemediği muharebelerde görülmüştür. Bu yüzden en zayıf nokta olan etek zırhlarına reaktif zırh blokları eklenmiştir. M1A2 Abrams’lar dizel motor yerine gaz türbini teknolojisini kullanan tek tanktır. Bu da onun tozlu arazi koşullarında kullanımını kısıtlamakta ve bakımını zorlaştırmaktadır. Dünyanın en iyi tanklarından olan M1A2 SEP Abrams’lar ağır olmasına rağmen Amerika’nın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bununla birlikte tank topu olarak Alman yapımı M256 kullanılmaktadır.

TYPE 10

Type 10 ana muharebe tankı, 2012’den beri Japonya ordusuna hizmet etmektedir. Gelişmiş elektronik donanımı ve ileri seviye süspansiyon sistemi ile standartların üzerinde bir tasarıma sahiptir. Nispeten düşük zırh koruması dezavantaj olsa da yüksek ivmelenme özelliği onu dünyanın en hızlı tanklarından biri konumuna getirmiştir.

TYPE 99

Type 99, 2001 yılından beri Çin Ordusu’na hizmet etmektedir. Bugüne kadar 700’ün üzerinde üretilen tankların birim maliyetleri yüksektir. Gizli kompozit zırhı ve reaktif korumaları ile ön plana çıkan bu tank ayrıca soft-kill ve hard-kill savunma sistemlerine sahiptir. Güç ağırlık oranı ve yüksek hızı dikkate alındığında dünyanın en iyi tankları arasındadır.

K2 BLACK PANTHER

2016 yılından bu yana hizmette olan ve Güney Kore tarafından üretilen K2 Black Panther, modüler kompozit zırh ve ERA bloklarına sahiptir. Tankta L55 tank topu ve otomatik yükleme sistemi bulunmaktadır. Dakikada 14 atım gerçekleştirebilmektedir. İleri seviye atış kontrol sistemi sayesinde sadece tanklara değil alçak uçuş yapan helikopterlere de angaje olabilir. Hedef tanıma, tespit, takip ve dijital savaş yönetim sistemi bulunmaktadır. Ayrıca hidropnomatik süspansiyon sistemi sayesinde bakımı daha kolaydır.

ALTAY

Altay tankı Türkiye tarafından geliştirilen ana muharebe tankıdır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Otokar‘ın üstlendiği projede ilk prototip üretimi 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Seri üretim ve test süreci ise 9 Kasım 2018’den itibaren BMC Savunma ana yükleniciliğinde devam etmektedir. Altay tankının 120 mm topu Hyundai-Rotem lisansı altında MKE tarafından üretilmektedir. Modüler zırh paketi ise Roketsan tarafından tasarlanmıştır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini Otokar‘ın üstlendiği projede ilk prototip üretimi 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Seri üretim ve test süreci ise 9 Kasım 2018’den itibaren BMC Savunma ana yükleniciliğinde devam etmektedir. Altay tankının 120 mm topu Hyundai-Rotem lisansı altında MKE tarafından üretilmektedir. Modüler zırh paketi ise Roketsan tarafından tasarlanmıştır.