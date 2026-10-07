Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde kaymak üçüncü, Trabzon tereyağı ikinci

Kaymak, uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi Süt Ürünleri' listesinde 4,4 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'den ilk 3'e giren diğer ürün ise aynı puanı alan ikinci sıradaki Trabzon tereyağı oldu; sıralamanın zirvesinde 4,5 puanla İrlanda tereyağı bulunuyor.

Kaymağın üçüncü sırada yer alması, coğrafi işaret tescilli manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar'da heyecanla karşılandı.

'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verildi. Tanıtımda "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.

"Ülkemiz için gurur verici bir hadise"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, listedeki bu derecenin göğüs kabartan bir başarı olduğunu belirterek kaymağın kalitesinin arkasındaki köklü geleneksel altyapıya dikkati çekti.

Gürler, "Ülkemiz için gurur verici bir hadise. Manda kaymağı hak ettiği yeri inanıyorum ki daha yukarılara taşıyacaktır. Manda sütlerinden üretilen kaymak, kremadan elde edilen kaymaklara göre lezzetiyle kendisini ayrıştırıyor. Eski dönemlerde haşhaş küspesi dediğimiz ürünlerle mandalar beslenirdi. Bu sütün yağını artırıp lezzetini de desteklerdi. Biz de üniversitemizde bu tekniği yaşatmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde beslediğimiz mandalardan elde edilen sütle yapılan kaymağı vatandaşlara da işletmelerde sunuyoruz" dedi.

"Süte hiçbir madde eklenmeden elde edilen bir ürün"

Afyonkarahisar'ın köklü kaymak üreticilerinden Burak Can Köse ise coğrafi işaret tescilinin, ürünün kalitesini ve dünya standartlarındaki değerini koruma açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Köse, "Kaymak süte hiçbir madde eklenmeden elde edilen bir ürün. Bu da onu değerli kılıyor. Hayvanlara yedirilen yemin de yağlı olması gerekiyor. 48 saatte üretiliyor. Bunlar kaymağın özellikleri" diye konuştu.