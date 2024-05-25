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Kadın - Aile Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi! En iyi 10 içinde Türkiye ilk sırada yer aldı
Kadın - Aile

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi! En iyi 10 içinde Türkiye ilk sırada yer aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-25 20:27:00 - 2024-05-25 20:33:08
Dünyanın en iyi ekmeği Bafra pidesi seçildi! En iyi 10 içinde Türkiye ilk sırada yer aldı

Uluslararası Taste Atlas internet sitesi dünyanın en iyi ekmeğini Bafra pidesi olarak seçti.

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas sitesi, dünyanın en iyi ekmeklerini listeledi.

Listenin ilk 10'unda birinci sırada Bafra pidesi yer aldı.

Açıklamada, "Bafra bölgesinin ünlü pidesinin eşsiz kano şekliyle tanındığı yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişliğinde" olduğu belirtildi.

LİSTEYİ SAMSUN PİDESİ TAKİP ETTİ

Listenin 2'nci sırada ise Samsun pidesi yer aldı.

Samsun pidesinin kıyma, peynir, yumurta veya sebze gibi çeşitli malzemelerle doldurulduğu vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

38'inci sırada gözleme, 41'inci sırada pide ekmeği, 42'nci sırada simit, 43'üncü sırada ise ramazan pidesine yer verildi.

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Yorumlar

Gültekin

BAFRA'MIZ DÜNYANIN EKMEK PİDESİ DALINDA BİRİNCİLİĞİ ALMASI, BUNUN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE TESCİLLENMESİ ÇOK BÜYÜK BİR KAZANIMDIR, BAFRALILAR UYUMASIN.
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