Dünyanın en değerli otomobil markası belli oldu

WPP ve Kantar Millward Brown tarafından hazırlanan ve dünyanın en değerli markalarının belirlendiği 'BrandZ Top 100 Global Markalar 2020' listesi yayınlandı. Yayınlanan listeye göre Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası seçildi.

Toyota'yı, listenin 56. sırasında bulunan Mercedes takip etti. Marka değerinin yüzde 12'sini kaybeden ve listede 61. sırada bulunan BMW ise, dünyanın en değerli otomobil markaları arasında 3. sırada yerini aldı.

Son 1 yılda yüzde 22 değer artışı ile birlikte toplam 11,35 milyar dolar marka değerine sahip olan elektrikli otomobil devi Tesla ise, marka değerini arttırmayı başaran tek şirket seçilmesine rağmen listede yer almadı.