  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Facebook eridi

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en değerli markalarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 04:05:00 -
Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Facebook eridi

İş ve ekonomi odaklı dergi Forbes, 2020 yılının en değerli markalarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre 2019'dan bu yana marka değerini en fazla arttıran şirket Apple olurken, marka değerini en fazla kaybeden şirket ise yüzde 21 ile Facebook oldu.

İşte Forbes'ın yayınladığı listeye göre dünyanın en değerli markaları:

Apple (241.2 milyar dolar)
Google (207.5 milyar dolar)
Microsoft (162.9 milyar dolar)
Amazon (135.4 milyar dolar)
Facebook (70.3 milyar dolar)
Disney (61.3 milyar dolar)
Samsung (50.4 milyar dolar)
Louis Vuitton (47.2 milyar dolar)
McDonald's (46.1 milyar dolar)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı