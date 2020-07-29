Dünyanın en değerli markaları açıklandı! Facebook eridi

İş ve ekonomi odaklı dergi Forbes, 2020 yılının en değerli markalarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre 2019'dan bu yana marka değerini en fazla arttıran şirket Apple olurken, marka değerini en fazla kaybeden şirket ise yüzde 21 ile Facebook oldu.

İşte Forbes'ın yayınladığı listeye göre dünyanın en değerli markaları:

Apple (241.2 milyar dolar)

Google (207.5 milyar dolar)

Microsoft (162.9 milyar dolar)

Amazon (135.4 milyar dolar)

Facebook (70.3 milyar dolar)

Disney (61.3 milyar dolar)

Samsung (50.4 milyar dolar)

Louis Vuitton (47.2 milyar dolar)

McDonald's (46.1 milyar dolar)