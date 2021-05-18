Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail

Yavuz Selim İstanbul

Müslüman coğrafyasının bağrına hançer gibi saplanan İsrail terörü, son 13 yılda 121 bini aşkın Filistinlinin kanını akıttı... Osmanlı’nın Lozan Antlaşması’yla tasfiye edilmesinin ardından İslam coğrafyasını bölüşen emperyalist ülkeler, masa başında hazırlanan haritalarla suni devletler üretti. Böl-parçala-yönet stratejisi gereği oluşturulan devletçiklerin başında kukla rejimler yer alırken İngiltere, Fransa, ABD, İtalya gibi ülkeler manda sistemiyle İslam coğrafyasını esir aldı. Cetvelle çizilen haritalarda, İngiliz Başbakan Churchil’in hıçkırığıyla bariz kaymalar dahi oluştu. Akdeniz’e kıyısı olan stratejik değere haiz topraklarda meydana getirilen Filistin mandası İngiliz himayesine verildi. Bu topraklar, 1922’de “Mavera-i Ürdün Emirliği” adıyla bir kez daha bölündü. Kalan Filistin topraklarından 1947’de çekilen İngiltere, arkasında İsrail fitnesini bıraktı.

Adım adım işgal, oluk oluk kan

Siyonist lobi, İngiltere mandasının sona erdiği 14 Mayıs 1948’de Filistin topraklarında İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. Hudutları net olarak belirtilmeyen sözde İsrail devleti, kanser hücresi gibi yayılarak yıllar içerisinde bölgede korkunç bir işgal politikası gerçekleştirdi. Özellikle 1967’deki Arap ülkeleriyle gerçekleştirilen savaş ve 1982’deki Mısır anlaşması sonrasında Filistin topraklarını adeta yutan Siyonist İsrail, günümüze kadar genişleyen işgallerinde hem soykırım gerçekleştirdi, hem sürgün girişimiyle Filistinli Müslümanları yerinden yurdundan etti. Dünyanın seyrettiği, kukla Arap liderlerinin görmezden geldiği işgal, günümüzde Kudüs’te ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı ateşe verme girişimine kadar vardı. Ramazan-ı Şerif ayının son günlerinde Kudüs ve Gazze’ye eş zamanlı saldırı başlatan terör devleti İsrail, iki haftalık zaman diliminde çoğunluğu kadın ve çocuk bin 422 kişiyi şehit etti veya yaraladı.

13 yılda bir şehrin nüfusu

İşgal ettiği Filistin’de kadın, çocuk, aktivist, gazeteci ayırt etmeden oluk oluk kan akıtan Siyonist İsrail’in saldırılarının ağır bilançosu, son yıllara genel bakışla net biçimde görülüyor. Adım adım işgal ettiği Filistin topraklarında soykırıma girişen terör devleti İsrail’in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda son 13 yılda 5 bin 782 Filistinlinin şehit olduğu, 115 bin 926 müslümanın yaralandığı belirlendi. İsrail’in 2008-2021 yılları arasında kanını akıttığı Filistinlilerin sayısı toplamda 121 bin 708 olarak kayıtlara geçti.