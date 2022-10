Dünyanın en büyük teknoloji buluşmasında Türkiye rüzgarı

Yeni Akit Ankara

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği Gitex Global 2022 kapılarını açtı. Dubai’de düzenlenen ve 14 Ekim’e kadar sürecek olan Gitex Global 2022’ye Türkiye, bu yıl 36 firmayla en güçlü katılımlarından birini gösterdi. Türkiye’deki şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv de sistem entegrasyonu alanındaki çözümleri ile birlikte ilk yerli ve milli izleme yazılımını dünyaya tanıtıyor.

Profesyonellerin buluşması

GITEX Global 2022 uluslararası bilgi, iletişim, teknoloji ve yazılım fuarı, her yıl dev şirketleri ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, IT ve iletişim sektöründe en yeni bulut bilişim tasarımları, otomasyon yazılımı, ERP çözümleri, veri güvenliği, izleme çözümlerine ev sahipliği yapıyor. ITserve de fuardaki standında sistem entegrasyonu çalışmalarının yanında ITCloud ve ITBackup ile birlikte kurumlar için felaket kurtarma hizmetlerini anlatıyor. ITserve, Türkiye’nin ilk yerli ve milli izleme sertifikasına sahip yazılımı IT Operation Center’ı (ITOC) tanıtıyor. Yoğun ilgi gören ITserve’ün standını fuarda Dubai Konsolosluğu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri de ziyaret etti.

Londra ve Riyad’a ofis

IT Servis Teknoloji Hizmetleri ve Yazılım A.Ş. (ITserv) 2012 yılından bu yana kamu ve özel sektör kurumlarını teknoloji liginde üst sıralara taşıyor. Yeni nesil bir teknoloji şirketi olarak sektöre yönelik yazılımlarla beraber bir işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri A’dan Z’ye tek bir merkezden sunuyor. 40 kurumdaki 40 bin son kullanıcıya hizmet veren ITserve, Türki Cumhuriyetler’den Katar’a, Portekiz’den Ekvador’a kadar farklı ülkelerde projeler gerçekleştiriyor. Yurtdışı büyüme hamlesini güçlendiren ITserve, Ekim 2022 itibariyle Londra ofisini açarken Kasım ayında da Riyad ofisini açmayı planlıyor.