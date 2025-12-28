  • İSTANBUL
Eski kütüphane cayır cayır yandı
Gündem

Eski kütüphane cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Eski kütüphane cayır cayır yandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkımı gerçekleştirilen Kütüphane Binası alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Türkocağı Caddesi’nde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı yapılan eski Kütüphane Binası’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bina içerisindeki kazan dairesinde söküm işlemi sırasında kesim yapılırken çıkan kıvılcım, tank içinde kalan yağları ve yakıtı tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler ve etrafı saran duman sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Nazilli’de sabah saatlerinde korku dolu anların yaşandığı ve gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

