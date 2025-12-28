  • İSTANBUL
Gündem SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi
Gündem

SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi

Suriye’de 10 Mart Mutabakatı ile başlayan diplomatik çözüm umutları, terör örgütü SDG/PKK’nın sahada tırmandırdığı gerilimle ciddi bir krizin eşiğine geldi. Şam yönetiminin sunduğu müzakere şansını sabote eden örgüt, Halep’te düzenlediği saldırılarla süreci fiilen durma noktasına getirdi.

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından toprak bütünlüğünü korumaya çalışan yeni Şam yönetimi ile SDG/PKK arasındaki ipler geriliyor. 10 Mart’ta imzalanan anlaşma gereği Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi gereken terör örgütü, çekilmek bir yana bölgedeki güvenlik noktalarına saldırılarını artırdı.

 

Cuma gecesi düzenlenen saldırılarda bir güvenlik görevlisi yaralanırken, Halep İç Güvenlik Müdürü Muhammed Abdulgani’den sert bir uyarı geldi: "Bu ihlaller cevapsız kalmayacak." Çatışmaların ortasında kalan yerel halk ise büyük bir panik içinde. Pazartesi günü düzenlenen topçu ateşinin ardından evlerini terk eden aileler, soğuk havaya rağmen parklarda sabahlamak zorunda kaldı.

 

Diplomasi Masasında "Propaganda" Krizi

Sadece sahada değil, masada da tam bir kaos hakim. SDG/PKK lideri Mazlum Abdi’nin "Entegrasyon ve yönetim konusunda ilerleme sağlıyoruz" açıklamasına Şam’dan jet yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin durduğunu ve bu açıklamaların birer "medya propagandasından" ibaret olduğunu duyurdu. Gözler şimdi, 10 Mart anlaşmasının akıbetine dair kritik bir açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya çevrildi.

 

Şam yönetimi, terör örgütüne yıl sonuna kadar süre tanımış olsa da örgütün henüz somut bir adım atmaması, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gerilimi her geçen saat biraz daha tırmandırıyor. Bölge halkı ise yeni bir iç çatışma sarmalına girilmesinden derin endişe duyuyor.

