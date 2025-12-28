Halk plajlarında rekor ilgi: Tamı tamına 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Halk Plajları, 2025 yılında da Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Halk plajlarımızla denizi herkes için erişilebilir kılıyor, çevreyle uyumlu bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz” diyerek, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajları aracılığıyla denize erişim sağladığını açıkladı.