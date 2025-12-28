  • İSTANBUL
Gündem Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu
Gündem

Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu

Çorum'da tabancasını bir caminin tuvaletinde unutan vatandaş, akıllara Ahmet Kaya'nın ünlü şarkısı ‘Başım Belada’yı getirdi.

Çorum'da yaşanan bir olay, akıllara Ahmet Kaya'nın "Başım Belada" isimli ünlü şarkısını gerçeğe çevirdi.

Çorum'daki Ulu Camii'nin tuvaletinde vatandaşlar, saat 16.30 sularında bir tabanca buldu.

Tabancanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti ve soruşturma başlatıldı.

AHMET KAYA'NIN ŞARKISI GERÇEKLEŞTİ

Şarkıcı Ahmet Kaya'nın 1991 yılında yayınlanan albümüne adını veren "Başım Belada" şarkısı, benzer sözleri dinleyiciye aktarıyordu.

Sözlerini Yusuf Hayaloğlu'nun yazdığı şarkıda şu ifadeler yer alıyor:

Başım belada
Adamın biri vurulmuş sokakta
Cebinde adresim bulunmuş
Başım belada
Tabancamı unutmuşum helada
Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık
Nerden baksan ahmakça...

