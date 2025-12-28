  • İSTANBUL
Rusya'da artan Müslüman nüfus için önemli karar! "İslami bankacılığa hazırlanıyoruz"

Rusya'da artan Müslüman nüfus için önemli karar! "İslami bankacılığa hazırlanıyoruz"

Rusya, 2033 yılında nüfusun yüzde 30'unun Müslüman olacağı öngörüsüyle bankacılık sistemini dönüştürüyor. Aksakov, "Kapsamlı hazırlık yapıyoruz" dedi.

Rusya Parlamentosu Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, ülkenin finansal mimarisinde köklü bir değişikliğe gidileceğinin sinyalini verdi. Aksakov, Rusya'da "İslami bankacılık" sisteminin hayata geçirilmesi için devlet kademesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünü resmen duyurdu.

 

Gerekçe: Hızla artan Müslüman nüfus

Bu stratejik kararın arkasındaki temel nedenin ülkedeki demografik dönüşüm olduğunu belirten Aksakov, çarpıcı veriler paylaştı. Rus yetkili, 2033 yılına kadar Rusya'daki Müslüman nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 30'a yükselmesinin beklendiğini hatırlattı.

 

Faizsiz modele talep artıyor

Aksakov, bu büyük demografik değişimin finans sektöründe yeni ihtiyaçları beraberinde getirdiğini vurguladı. Mevcut konvansiyonel bankacılık sisteminin nüfusun önemli bir kesiminin hassasiyetlerini karşılamadığını belirten Aksakov, faizsiz finans modellerine ilginin her geçen gün arttığını ve sistemin buna göre revize edileceğini ifade etti.

