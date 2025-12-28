Hatalı ilk yardım felce davetiye çıkarıyor! İnme anında yapılan bu yanlışlar hastayı hayattan koparabilir

İnme (felç), dünya genelinde ölüm ve kalıcı sakatlığın önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Beyne giden kan akışının ani şekilde kesilmesi ya da beyin kanamasıyla ortaya çıkan bu tablo, dakikalarla yarışılan bir acil durum olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlara göre, inme sırasında iyi niyetle yapılan bazı yanlış müdahaleler, hastanın hayatta kalma şansını ciddi biçimde azaltabiliyor.

Uzmanlar, inme geçiren birine asla yapılmaması gerekenleri şöyle sıralıyor:

Tansiyon ilacı vermeyin: İnme anında vücut, beyne kan gönderebilmek için tansiyonu yükseltir. Dışarıdan müdahale ile tansiyonu düşürmek, beynin kansız kalmasına ve hasarın büyümesine neden olur.

Yiyecek veya içecek vermeyin: Yutma refleksi bozulan hastada su veya yemek ciğerlere kaçarak boğulmaya (aspirasyon) yol açabilir.

Aspirin içirmeyin: İnmenin nedeni beyin kanaması ise, aspirin kanamayı şiddetlendirerek ölüme sebebiyet verebilir.

Kolonya ve su ile vakit kaybetmeyin: Yüze su çarpmak veya kolonya koklatmak beyindeki tıkanıklığı açmaz; aksine hastaneye ulaşım süresini (altın saatler) boşa harcar.

Doğru müdahale için hastayı yan yatırıp (kusma riskine karşı) hemen 112 Acil Servis hattını aramak ve belirtilerin tam olarak ne zaman başladığını sağlık ekiplerine bildirmek hayati önem taşıyor. İlk 4.5 saat içinde yapılacak tıbbi müdahale, kalıcı sakatlık riskini %80'e kadar azaltabiliyor.