Türkiye'nin gururu oldu: Bu mahalle dünya listesine girdi!

'KÖY HALKI KADAR OYUK YAPTIK' Mahallenin 2016'ya kadar durgun olduğunu, bu yıl düzenlenmeye başlanan Oyuk Festivali ile yeniden canlandığını belirten Ersan, "2016'da ilkini yaptık, 6 bin kişi katıldı. Köy halkı tarafından imece usulüyle yapılan bir festival olduğu için sürdürebilirliğini sağladık. Festivalin kuruluş amacı tarımı canlandırmak, köyü tanıtmak, köylüyü kazandırmak ve köyden giden göçü geri getirmekti. Bu konuda da ciddi bir başarı sağladık. Festivale başlattığımızda halkla beraber oyukların imalatı için atölyeler yaptık. Herkes birer tane evinin, penceresinin, sokağının önüne oyuk koydu. 2016'da atölyelerde 400 civarında oyuk yaptık, köyün nüfusu 416'ydı. Köy halkı kadar oyuk yaptık. Mevcut oyuklar soğuk sıcak derken yıpranıyor, oyukları her yıl yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.