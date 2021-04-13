  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı
Dünya

Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı

İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak giren ‘Darius’ isimli tavşanın kaçırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:39:00 -
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards’a ait tavşan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak girmişti.

Bulana 11 bin TL'lik ödül

Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius’u bulup getirene 1000 sterlin (11 bin 213 TL) vereceğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi. Edwards ve Darius’un fotoğrafı ise Damien McFadden’in objektifine yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi
Gündem

Gözaltına alınan emekli amiraller hakkında karar verildi

Emekli amirallerin sözde bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı adli kontrolle serbest kaldı...
Altın alacaklara kritik uyarı! Uzman isim olası senaryoyu açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Uzman isim olası senaryoyu açıkladı

Altın fiyatlarında normal seyir devam ederken gidişatın ne yönde olacağı dikkatle takip ediliyor. Ekonomist Zafer Ergezen, altındaki olası i..
Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun
Dünya

Ukrayna-Rusya geriliminde çağrı geldi: Uzak durun

Ukrayna ile Rusya arasında Donbas krizi devam ederken Moskova yönetiminden ABD'ye flaş bir uyarı geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay