Dünyanın en büyük LNG terminali Hong Kong sularında teste başladı

Duyuruya göre, doğal gaz projesinin resmen hizmete girmesinden sonra, Hong Kong’un temiz enerjiye dayalı elektrik üretim oranının önemli ölçüde artması bekleniyor ve bu Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’nde enerji yapısının optimize edilmesi için büyük önem taşıyor.

Hong Kong’da inşa edilmekte olan doğal gaz projesi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi için en büyük deniz üzerinde enerji altyapı tesisi projesi olarak, bir LNG terminali, çift yataklı bir iskele ve iki deniz altı boru hattından oluşuyor. Sıvılaştırılmış doğal gazın iskeleye gönderildikten sonra, deniz altı boru hatlarıyla Hong Kong’daki iki büyük ölçekli santrale aktarılması planlanıyor.