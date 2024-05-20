Dünyanın en büyük lityum enerji depolama tesisi 5 gündür yanıyor

Dünyanın en büyük lityum-iyon enerji depolama tesislerinden birisi olan Kaliforniya, San Diego’daki LS Power'a ait 250MW’lık Gateway Enerji Depolama tesisi 5 gündür yanıyor. Çarşamba günü başlayan yangın kontrol altına alınmış olsa da lityum-iyon bataryalardaki yangınlar oldukça inatçı olabiliyor ve söndürülmeleri uzun uğraşlar gerektirebiliyor. Son bilgilere göre yangının kesin olarak ne zaman söndürülebileceği belirsizliğini koruyor.

5 gündür yangın devam ediyor

Yaklaşık 1.500 metrekarelik ve 250 MW’lık kapasiteli Gateway Enerji Depolama tesisinde çarşamba günü başlayan yangınlar 24 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak süreç içerisinde yangınlar iki kez yeniden alevlendi. Aktarılanlara göre yangın, tesisin çatı kısmının da yanmasına neden olarak büyük hasarlara sebebiyet verdi.

Lityum-iyon bataryalardaki yangın bir yana, bu dev pillerden dışarıya salınan gazlar da insan sağlığı için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sınırlı olduğu ve çevredeki binalar/tesisler için tahliye uyarısı yapıldığı belirtiliyor. Bölgedeki rüzgarın da durumu kötüleştirdiği ifade ediliyor. Yangın pazar günü tamamıyla kontrol altına alınmış olsa da duman ve yangının varlığı sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için 40 itfaiyecinin görev yaptığının altı çiziliyor.

Uzmanlar, geçmişte buna benzer olayların yaşandığını ve bunların yedi günden birkaç haftaya kadar sürebildiğini söylüyor. Ekipler, yangını söndürmek ve ısınan aküleri soğutmak için günlerdir binanın yangın söndürme sistemine su pompalıyor. Bu tip bataryalarda yaşanan ve termal kaçak olarak adlandırılan zincirleme reaksiyonlar sönen yangının tekrar alevlenmesine sebebiyet verebiliyor.

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2020 yılında faaliyete geçen tesiste LG Chem imzalı lityum-iyon hücreleri kullanılıyor. Lityum-iyon batarya yangınları nadir görülse de su ile söndürülmeleri oldukça zor. Bu nedenle lityum veya elektrikli araç bataryalarında oluşan yangınlar su yerine özel bir karışım ile söndürülüyor. Bu tesiste böylesi bir söndürme uygulanıp uygulanmadığı belirsiz durumda, en azından böylesi bir bilgiye ulaşamadık.

Batarya enerji depolama sistemler, yenilenebilir enerjinin yükselmesine paralel olarak artış gösteriyor. Güneş ve rüzgar gibi kesintili enerji kaynaklarından üretilen elektrik, bu tür enerji depolama sistemlerinde biriktiriliyor. Depolanan enerji, yoğun saatlerde şebekeyi beslemek için kullanılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi 3 kat artırmak için bugünkü seviyenin altı katı olan 1.500 GW enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.