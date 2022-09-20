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Ekonomi Dünyanın en büyük kömürden hidrojen üreten tesisi hizmete girdi
Ekonomi

Dünyanın en büyük kömürden hidrojen üreten tesisi hizmete girdi

Dünyanın en büyük temiz kömürden hidrojen üretme projesi bugün Çin’in Shan’anxi eyaletinde resmen hizmete girdi. Çin’in kendi gücüne dayanarak geliştirdiği büyük ölçekli basınç salınımlı adsorpsiyon ünitesi projesi kapsamında her yıl 350 bin ton hidrojenin üretilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:14:00 -
Dünyanın en büyük kömürden hidrojen üreten tesisi hizmete girdi

Yeni Akit  Ankara

Kömür kaynaklarını verimli ve temiz bir şekilde kullanmayı sağlayan proje, ulusal enerji güvenliği, toplumsal ve ekonomik kalkınma ile çevre koruma için büyük önem taşıyor. Proje, kömürü petrokimya ürünlerine dönüştürebilmenin yanı sıra kaynakların yeniden kullanımını gerçekleştirerek karbon salınımını da azaltacak.

Hükümete göre, Çin şu anda yılda 33 milyon ton hidrojen üretiyor, bunun yaklaşık yüzde 80’i kömür ve doğal gaz kullanılarak ve geri kalanı da esas olarak sanayi sektörlerinin yan ürünü olarak üretiliyor. Çin Hidrojen İttifakı, ülkenin hidrojen talebinin şimdi 20 milyon tondan 2030 yılına kadar yılda 35 milyon tona ulaşacağını ve 2050 yılına kadar 60 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

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