Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak gösteriliyor! Boca Juniors ile River Plate karşı karşıya gelecek

Dünya futbolunun en ateşli derbileri arasında gösterilen Superclasico, bu kez Boca Juniors ile River Plate arasındaki mücadeleye sahne olacak. Arjantin futbolunun efsanelerini karşı karşıya getirecek dev maçta, yalnızca 3 puan mücadelesi değil; iki kulüp arasındaki tarihi rekabet ve futbol kültürü de sahaya yansıyacak. Buenos Aires'in iki ezeli markasını buluşturacak mücadelede ev sahibi Boca Juniors, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. River Plate ise deplasmanda kazanarak rakibine karşı önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefleyecek.

BOCA JUNIORS'UN YÜKSELEN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

Karşılaşma öncesinde Boca Juniors'ın son haftalardaki performansı öne çıkıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen mavi-sarılı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Son 5 maçlık periyotta rakip fileleri 7 kez havalandıran Boca Juniors, savunmada da başarılı bir görüntü ortaya koydu. Arjantin temsilcisi, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

RIVER PLATE'İN SON BEŞ MAÇLIK PERFORMANSI

River Plate ise son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekerken rakip ağlara toplam 9 gol gönderdi. River Plate, söz konusu beş maçta kalesinde 6 gole engel olamadı. Son beş karşılaşmadaki tek mağlubiyetini Copa Sudamericana'da Santa Fe karşısında yaşayan ekip, Boca Juniors deplasmanında bu sonucu geride bırakarak önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.

SON RANDEVUDA GÜLEN TARAF BOCA JUNIORS OLDU

İki takım, son olarak 19 Nisan'da karşı karşıya geldi. River Plate'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede sahadan tek golle galip ayrılan taraf, Boca Juniors oldu. Ezeli rekabetteki son beş karşılaşmanın sonuçları da Boca Juniors'ın üstünlüğünü ortaya koyuyor. Bu süreçte 3 galibiyet elde eden mavi-sarılı ekip, River Plate'in bir galibiyetine karşılık bir kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

GÖZLER LA BOMBONERA'DAKİ DEV MÜCADELEDE

Buenos Aires'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek Superclasico'da futbolseverleri büyük bir rekabet bekliyor. Boca Juniors'ın son haftalardaki yenilmezlik serisi ile River Plate'in hücumdaki etkili performansı, karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Arjantin futbolunun tutkusunu, rekabetini ve kendine özgü atmosferini bir araya getirecek dev derbi, La Bombonera Stadı'nda oynanacak.