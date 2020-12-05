Dünyanın en büyük buz dağı erimeye başladı

İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir nakliye uçağı tarafından çekilen görüntülere göre Britanya Denizaşırı Bölgesi Güney Georgia Adası'nda yer alan dünyanın en büyük buz dağının erimeye başladığı açıklandı. Erimenin küresel ısınma sebebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Nakliye uçağı, buz dağındaki çok sayıda çatlağı ve su altında uzanan tünelleri görüntüledi.

Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi'ndeki Güney Georgia Adası'na doğru hareket ettiği, adaya sadece 200 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.

A68a isimli buz dağının, 2017'de Antarktika'daki buz tabakasından koptuğunda ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu ancak son görüntülere göre bu ölçünün 4200 kilometrekareye kadar düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca dağın kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığı ve dağdan ayrılan bu parçaların deniz yolu taşımacılığı güvenliği için izlenmesi gerektiği kaydedildi.