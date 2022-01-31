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Gündem Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi! Türk Dünyası Derneği Doğu Türkistanlılar için buluşacak
Gündem

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi! Türk Dünyası Derneği Doğu Türkistanlılar için buluşacak

Türk Dünyası Derneği, Lahey'de açılan Doğu Türkistan Davası'nın seyrini anlatacağı bir program düzenleyecek. Saat 11:00'da İstanbul'da yapılacak oturuma, Doğu Türkistan Hükümeti'nin Başbakanı Salih Hüdayar online olarak katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:03:00 -
Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi! Türk Dünyası Derneği Doğu Türkistanlılar için buluşacak

 Yeniakit.com.tr 

Türk Dünyası Derneği, yarın saat 11:00'da İstanbul Zeytinburnu'nda düzenleyeceği etkinlikte, Lahey'de açılan Doğu Türkistan Davası'nın seyrini masaya yatıracak.

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak'ın da katılacağı programda, avukatlar Gülden Sönmez ve Rodney Dıxon, Doğu Türkistan Davası'nın hukuki boyutlarını anlatacak.

Doğu Türkistan Hükümeti'nin Başbakanı Salih Hüdayar, programa online olarak katılarak bölgedeki son gelişmeleri aktaracak.

Türk Dünyası Derneği tarafından düzenlenecek programa, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlılara destek vermek isteyen tüm vatandaşlar davet edildi.

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