Dünyanın en büyüğü olacak! İşte Çin’in yeni hedefi

Uzay konusundaki çalışmalarını derinleştiren Çin, bu kez ortaya yeni bir teknolojik mücevher çıkardı. Bu yeni adım bugüne değin yapılmış en büyük güneş radyo teleskopu. Çin, daha önce de Chang’e-4 sondaj aracının ayın arka yüzüne indirilmesi, Mars’a Tianwen-1 misyonunun gerçekleştirilmesi ve Tiangong uzay istasyonu inşasının tamamlanması gibi performanslarla bu alanda dünyanın bakışlarını üzerine çekmişti. Şimdi Çin, dünyanın bu en büyük güneş radyo teleskopu ile uzayın keşfi ve gözlemi alanında lider ülke konumunu pekiştiriyor.

Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) olarak anılan radyo teleskop Sichuan’daki Daocheng idari biriminde yer alıyor; her biri 6 metre uzunluğundaki 313 antenlik bir şebekesi var. 3,14 kilometrelik bir mesafede düzenlenen çember biçimindeki tesis, yaklaşık 7,75 kilometrekarelik bir yüzeyi kaplıyor.

DSRT’'nin başlıca amacı sürekli olarak güneşi gözlemlemek. Teleskop güneş patlamalarını, güneşi çevreleyen halkada meydana gelen zıplamaları ayrıntılarıyla incelemek ve pulsar (titreşen yıldız), ani radyo sıçramalar ve asteroidler (küçük gezegen) için gözlem ve erken uyarı yöntemlerinin araştırılmasına katkı yapmak amacıyla tasarlanmış bulunuyor. Antenlerinin sinyallerinin çok yüksek çözünürlük ve olağanüstü duyarlılığı sayesinde DSRT, güneşte olup biten süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve uzay meteorolojisinde oluşacak olası aksaklıkların önceden görülmesini sağlayacak.