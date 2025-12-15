Sağlığın rengi değişti: Siyah havuç neden bu kadar değerli?

Son yıllarda artan sağlıklı beslenme ilgisiyle öne çıkan siyah havuç, yüksek antioksidan içeriği ve doğal renklendirici özelliği sayesinde hem gıda sanayinde hem de tarımsal üretimde stratejik bir ürün olarak dikkat çekiyor. Siyah havuç, mor-siyah renkte kabuğa ve koyu pigmentli ete sahip, klasik turuncu havuçtan farklı bir havuç türüdür. Rengini yüksek oranda içerdiği antosiyanin maddesinden alır. Tarihsel olarak Orta Asya kökenli olduğu bilinen bu tür, günümüzde fonksiyonel gıda olarak tanımlanır.