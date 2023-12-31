  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Ahmet Hakan çılgına döndü! Bunlar şerefsiz alçak! “Ellerine kollarına sağlık” diyerek teşekkür etti

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif

Müslüman için yılbaşı Hicri yılbaşıdır

ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor: 81 ilden rakamlar geldi: Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı?
Aktüel Dünyanın en ağır 2. kuşu en sessiz, en tehlikeli hayvanı bu kadar: Yeşil ve mavi bir renk.. İlgili o şok gerçek
Aktüel

Dünyanın en ağır 2. kuşu en sessiz, en tehlikeli hayvanı bu kadar: Yeşil ve mavi bir renk.. İlgili o şok gerçek

Yeniakit Publisher
2023-12-31 18:38:00 - 2023-12-31 18:43:31
Dünyanın en ağır 2. kuşu en sessiz, en tehlikeli hayvanı bu kadar: Yeşil ve mavi bir renk.. İlgili o şok gerçek

Dünyanın en ağır 2. kuşu aynı zamanda dünyanın en sessiz hayvanı aynı zamanda dünyanın en tehlikeli kuşu olarak tanınıyor. Şok ayrıntılar...

Cassowary isimli kuş, diğer adıyla tepeli deve kuşu, dünyanın en ilginç kuşlarından biridir. En ağır ikinci kuş olmasının yanı sıra en tehlikeli kuşların başında geliyor. 32 Hz'e kadar uzanan düşük frekanslı sesini duyduğunuzda oradan hemen kaçıp gitmeniz gerekir. Çünkü bu kuş, pençeleriyle çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Daha önce kayda geçen belgelerde, kuşun ölümcül yaralar açtığına dair kanıtlar olduğu ortaya çıkarıldı.

Dünyanın en ağır 2. kuşu aynı zamanda dünyanın en sessiz hayvanı. Çıkardığı ses, herhangi bir kuştan bilinen en düşük frekanslı sestir. Yeşil ve mavi renkte yumurtalar bırakan bu kuş, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak tanınıyor. Düşük frekanslı bir sese sahip olsa da onun korkunç sesini duyarsanız, hemen oradan kaçın. Çünkü bu tehlike çanlarının çaldığına işarettir.
Cassowary isimli kuş, diğer adıyla tepeli deve kuşu, dünyanın en ilginç kuşlarından biridir.

Dünyanın en ağır 2. kuşu ile tanışın. Dünyanın en sessiz hayvanı. Yeşil ve mavi renkte yumurtalar bırakıyor - Resim : 1

En ağır ikinci kuş olmasının yanı sıra en tehlikeli kuşların başında geliyor. 32 Hz'e kadar uzanan düşük frekanslı sesini duyduğunuzda oradan hemen kaçıp gitmeniz gerekir. Çünkü bu kuş, pençeleriyle çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. tv1002ün aktardığı haberde daha önce kayda geçen belgelerde, kuşun ölümcül yaralar açtığına dair kanıtlar olduğu ortaya çıkarıldı diyerek aktarıldı.

Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, 2024 yılı rekor kırabilir
Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, 2024 yılı rekor kırabilir

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk savunma sanayisi 2023'te dengeleri bozdu, 2024 yılı rekor kırabilir

Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü
Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü

Aktüel

Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü

405 Kilometrelik gizemli yer yankı buldu: 'Moğolistan Seddi' ilk kez incelendi
405 Kilometrelik gizemli yer yankı buldu: 'Moğolistan Seddi' ilk kez incelendi

Aktüel

405 Kilometrelik gizemli yer yankı buldu: 'Moğolistan Seddi' ilk kez incelendi

Bakanlık, iPhone ve iPad için devrede
Bakanlık, iPhone ve iPad için devrede

Teknoloji

Bakanlık, iPhone ve iPad için devrede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Ra..
ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı
Gündem

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Yılın son gününde Kızıldeniz'in güneyinde tansiyon bir anda yükseldi... Bütün dünya İsrail ile Hamas arasındaki savaşa kilitlenmişken Kızıl..
O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti
Teknoloji

O ülke Türkiye'yi geçtiğimiz günlerde övdü! ilk uçuşu ile Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3 tarihe böyle geçti

Almanya'dan Türkiye’nin savunma sanayii alanında başarıları hakkında bir analiz yayımladı! İnsansız savaş uçağı Anka-3 ile ilgili Almanya m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23