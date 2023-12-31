Dünyanın en ağır 2. kuşu en sessiz, en tehlikeli hayvanı bu kadar: Yeşil ve mavi bir renk.. İlgili o şok gerçek

Cassowary isimli kuş, diğer adıyla tepeli deve kuşu, dünyanın en ilginç kuşlarından biridir. En ağır ikinci kuş olmasının yanı sıra en tehlikeli kuşların başında geliyor. 32 Hz'e kadar uzanan düşük frekanslı sesini duyduğunuzda oradan hemen kaçıp gitmeniz gerekir. Çünkü bu kuş, pençeleriyle çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Daha önce kayda geçen belgelerde, kuşun ölümcül yaralar açtığına dair kanıtlar olduğu ortaya çıkarıldı.

Dünyanın en ağır 2. kuşu aynı zamanda dünyanın en sessiz hayvanı. Çıkardığı ses, herhangi bir kuştan bilinen en düşük frekanslı sestir. Yeşil ve mavi renkte yumurtalar bırakan bu kuş, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak tanınıyor. Düşük frekanslı bir sese sahip olsa da onun korkunç sesini duyarsanız, hemen oradan kaçın. Çünkü bu tehlike çanlarının çaldığına işarettir.

Cassowary isimli kuş, diğer adıyla tepeli deve kuşu, dünyanın en ilginç kuşlarından biridir.

En ağır ikinci kuş olmasının yanı sıra en tehlikeli kuşların başında geliyor. 32 Hz'e kadar uzanan düşük frekanslı sesini duyduğunuzda oradan hemen kaçıp gitmeniz gerekir. Çünkü bu kuş, pençeleriyle çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. tv1002ün aktardığı haberde daha önce kayda geçen belgelerde, kuşun ölümcül yaralar açtığına dair kanıtlar olduğu ortaya çıkarıldı diyerek aktarıldı.