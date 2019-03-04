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Dünyanın başı nargileyle dertte

Yaygın bir yanlış fikirle nargilenin içinden geçtiği suyla ve o güzel kokusuyla zararsız olduğunu, suyun zararlı maddeleri filtre ettiği düşünülse de ne yazık ki durum böyle değil.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:53
Dünyanın başı nargileyle dertte

Nargile, pek çok kanser türüne sebep.. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasında önemli role sahip..

Nargile dumanında yer alan nikotin, katran ve ağır metaller arsenik, krom, kurşun barındırıyor. Nargile içenler genel olarak 45 dakika ile 1 saat süren bir içim süresi boyunca neredeyse 1 litre duman soluyarak çok sayıda toksik maddeye maruz kalıyor.

Yapılan bir araştırmada, kullanıcıların yüzde 58’inin nargilenin sigara içmekten daha az zararlı olduğuna inandığı ortaya çıktı. Son zamanlarda bütün dünyada nargile içmenin bu kadar yaygın hale gelmesinin en büyük sebebi de işte bu ‘güvenli ve kanserojen olmadığı’ yönündeki "yanlış inanış" olsa gerek..

Oysa nargile içenlerin nikotin, polisiklik hidrokarbonlar, karbon monoksit ve nitrozaminler gibi toksik bileşiklere en az sigara kadar maruz kalıyor.

Nargilenin kanserojen ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması açısından önemli bir risk etkeni olduğu konusunda halkın özellikle genç nüfusun bilgilendirilmesine ihtiyaç var.

Rutgers Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ile nargilenin ağız kanseri, baş, boyun ve özafagus kanserleri, premalign lezyonlar, akciğer kanseri, solunum yolu hastalıkları, pankreatik kanser ve tüberküloz, herpes gibi enfeksiyonlar ile doğrudan ilişkisinin tespit edildi.

Nargile ile alınan her nefes, sigara içimi ile alınan dumanın neredeyse 10 katına maruz kalmamıza sebep oluyor.

Yaygın bir yanlış fikirle nargilenin içinden geçtiği suyla ve o güzel kokusuyla zararsız olduğunu, suyun zararlı maddeleri filtre ettiği düşünülse de ne yazık ki durum böyle değil..

Nargile bal, pekmez ve diğer bilinmeyen tatlandırıcılar ile tatlandırılsa da sonuçta tütün..

O renkli ve güzel kokulu nargile de en az sigara kadar hatta sigaradan daha fazla risk taşımakta..

Nargile kullanıcıları zannettiklerinin aksine o sevdikleri muhteşem aromayı değil 4000 tehlikeli kimyasalı soluyorlar.

Dumanın suda süzülmesi, kansere sebep olan polisiklik hidrokarbonları, akciğerlere zarar veren uçucu aldehitleri, bağımlılığa sebep olan nikotini, ağır metalleri veya kardiyovasküler hastalığa yol açabilen karbon monoksiti yok etmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) bir raporuna göre, sigara içerken yaklaşık 10 defa nefes aldığınız halde bir saatlik bir nargile içiminde 100 defa nefes alarak duman solursunuz.

Yaklaşık bir saat süren bir nargile içiminde bir sigaradan alacağınız duman miktarından 100 ila 200 kat daha fazla duman solursunuz.

Yani bir saatlik bir nargile seansı sırasında, 10 sigara içmişsiniz gibi oluyorsunuz.

Nargile modası genç kuşağı etkiliyor

Bu nargile modasında en rahatsız edici olan şey ise özellikle genç kuşağı etkilemesi..

ABD’de de nargile tüketimi arttı. Florida Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ABD’deki her 10 kolejden yaklaşık dördünde bir nargile kafesi veya barı var.

Yapılan bir başka anket lise son sınıfların neredeyse yüzde 20’sinin, üniversite öğrencilerinin ise yüzde 40’a yakının son 12 ayda en az bir kere nargile içtiklerini gösterdi.

Haklarından sadece 4. Murad gelebilmişti

17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesidir 4. Murad Han.. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Çocuk yaşta tahta geçti ama, kısa sürede nasıl yaman bir padişah olduğunu gösterdi.

İlk olarak rüşvet ve iltimas üzerinde durdu ve azalttı. İstanbul’da tütün, alkolü yasakladı.

Yasağın sebebi sağlık değildi elbette. 1631’deki büyük İstanbul yangını olması ve padişahın yaptırdığı soruşturmaya göre tütün içen sarhoş yeniçerilerin yaptığı iddia edilir.

Bu yasakla padişah bir nevi kendi otoritesini de ölçmüştü. Yani padişah koyduğu yasağı ne kadar uygulandığını ölçecektir. Bu yüzden yasak çok katı bir şekilde uygulanmıştır.

Yasağa uymayanlar ölüm cezasıyla cezalandırılacağını emretmişti. Kimseyi asıp kesmedi ama, kılık kıyafet değiştirerek sokaklarda teftişte bulunurdu.

Bu şekilde teftişlerini sıklıkla devam ettirmiş, kendisi bizzat baskın yaparak birçok nargile içilen mekanı, meyhaneyi anında kapattırmıştır. Sultan Murad bu uygulamayı ölünceye kadar devam ettirdi.

Padişahın bu otoritesi ve koyduğu emirlerle içten içe bizzat kendi ilgilenmesi, halk arasında özlenen padişah olarak görülmüştür. Padişahın bu şekilde kararlılığı hiçbir padişaha karşı üretilmeyen efsane ve menkıbelere sebep olmuştur. Bu şekilde birçok konuda kararlılığını koruyarak devam etmiş büyük bir sultandır 4. Murad. Ve tabii Bağdat Fatihi olarak tarihimizde mümtaz bir yeri vardır.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:53
  1. Nargile
  2. kanser
  3. bulaşıcı hastalıklar
  4. nikotin
  5. katran
  6. arsenik
  7. krom
  8. kurşun
  9. toksik madde
  10. polisiklik hidrokarbonlar
  11. karbon monoksit
  12. nitrozaminler
  13. sigara
  14. Rutgers Üniversitesi
  15. ağız kanseri
  16. baş
  17. boyun ve özafagus kanserleri
  18. akciğer kanseri
  19. solunum yolu hastalıkları
  20. pankreatik kanser
  21. tüberküloz
  22. pekmez
  23. bal
  24. kardiyovasküler hastalık
  25. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  26. ABD
  27. Florida Üniversitesi
  28. Osmanlı padişahı
  29. İslam halifesi
  30. 4. Murad Han
  31. rüşvet
  32. tütün
  33. alkol
  34. 4. Murad
  35. Bağdat Fatihi
  36. bağdat fatihi 4. murat
  37. sarhoş yeniçeriler
  38. büyük İstanbul yangını
  39. padişah

YORUM YAZ

  • SağlıkSağlık35 dk önce
    Peki içindeki en masum madde tütün olan nargileyi neden yasak kapsamına almıyoruz?! En turistik, havalı bölgelerde durmadan yenileri açılıyor!Sigara yasağı dışarıdan geldiği için mi sadece onu uyguluyoruz?!

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