Dünyalar Güzeli Pomeraninan Köpeğine Sahip Olmak İsteyenlere Önemli Tavsiyeler

Günlük bakımı sanılanın aksine çok zor değil günde 5-10 dakikanızı alacaktır. Tüy bakımı matlaşmanın önlenmesi açısından önemlidir çünkü taranmayan tüyler havalanmayı önler bu da cildin tahriş olması gibi rahatsızlıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli bakım kürkün kalitesini koruyacak ve bir köpeğin görünümünü iyileştirecektir. Bunun yanında Pomeranian’lar her iki ayda bir tıraş edilmesi tavsiye edilir.

Köpeğimizi Nasıl Temizlemeliyiz?

Köpeğin yıkanmasından daha önemli konu köpeğin kurulanmasıdır. Uzun tüylü köpeklerde doğru kurulama yapılmaz ise tüylerde bozulmalar yaşanacaktır.

Köpeği yıkarken insanlara özel şampuan ya da vücut jelleri değil köpeklere özel üretilmiş şampuanlar kullanılmalıdır. Şampuanınız her ne kadar kaliteli ya da doğal olsa da ph değeri köpeğin tüylerine ve cildine zarar verebilir.

Kaynak:https://www.pomeryan.com/kategori/bakim

Pomeranian Cinsinde Sık Görülen İki Tür Rahatsızlık Vardır

Pomeranian cinsi köpeklere ilişkin iki ortak sağlık problemi vardır. Bunlar patella ve trakeal çöküşü olarak adlandırılır..Patella diz ekleminde oluşan bir çeşit çıkıktır. Pomeranian’lar için ortak bir problem olup Özellikle küçük ırklarda patella (diz kapağı) çıkıklarına daha sık rastlanır. Ve vakaların yarısına yakınında çift taraflı olarak karşılaşılır. Köpeğin boynunda bulunanTrakeal halkalar zayıfladığında trakeal çökme neden olur. Bölgede oluşan zayıflık boynun çökmesine neden olur ve bu da nefes almasını engeller. Bu durum köpek yaşlandıkça daha yaygın hale gelmektedir. Yaygın semptomlar arasında öksürük ve bayılma bulunur.

Kızgınlık Dönemi ( Erkek ve Dişi )

Pomeranian cinsi dişi köpekler de üreme döngüleri çiftleşme ve doğurma aşamasına geldiğinde kızgınlık dönemine girmektedir. Köpeklerin yılda iki kez ısıya girdiklerini söylemek çok genel bir ifadedir, çünkü döngünün uzunluğu biraz değişebilir. Tipik olarak 3 hafta sürecek, ancak 2 haftadan 4 haftaya kadar sürebilir. Bu aralık normal kabul edilir. Bu nedenle yılda 2 veya 3 kez oluşması beklenir.

Kaynak:https://www.pomeryan.com/psikoloji-ve-davranis/pomeranianlarda-gorulen-temel-davranis-sorunlari-ve-kisilik-

Birçok Cinsin Aksine Az Yürüyüş/Egzersiz Pomeranian İçin Yeterli Olur

Bu türün bu kadar popüler olmasının bir nedeni de çok az egzersize ihtiyaç duymalarıdır. Bu, düzenli olarak bir köpeği egzersiz için zamana sahip olmayan veya şehirlerde apartmanlarda yaşayan ve köpek egzersizi için açık alanlara sınırlı erişime sahip olan yoğun yaşamları olan insanlara hitap ettikleri anlamına gelir. Bu özelliğe sahip insanlar aynı zamanda, bir köpeğin dostluğunu ararken düzenli egzersiz gerektirmeyen köpekler bu insanlar için aranan bir özelliktir. Bu cinsin egzersiz açısından önerileri günlük olarak kısa bir yürüyüşe çıkmak ya da kapalı bir alanda etrafta koşmalarını sağlamaktır. Çok az egzersize ihtiyaç duymasına rağmen, sürekli aktif olan ve dikkati çeken çok canlı yaratıklar.

İdeal Eğitim Süresi

Eğitim uzun bir süreçtir. Pomeranian cinsi köpekler her ne kadar eğitime açık bir ırk olsa da belirlenen süreçte sürekli tekrar yaptırılarak aldığı eğitim köpeğe her fırsatta hatırlatılmalıdır. Yani köpeğe evde tuvalet eğitimi verildiğinde birkaç kez doğru bir şekilde yaptı diye öğrendiği düşünülüp bırakılmamalı belirlenen süre zarfında sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Evde verilen evde yaşam eşyalara zarar vermeme, tuvalet eğitimi ve gelen misafirlere karşı agresif tavırlar sergilememesi için vereceğiniz eğitim 2 ile 4 ay arası sürmelidir. Bu köpeğin eğitimi süresinde ne kadar hata yaptığı ve yaşı ile orantılı olarak uzayıp kısalacaktır.

Kaynak:https://www.pomeryan.com/egitim/temel-egitimler

Küçük Çocuklu Aileler İçin Önerilen Bir Cins Değildir

Şüphesiz Pomeranian cinsi oyuncu ruh hali ve sürekli enerjik oluşu ile çocuklar ile çok iyi anlaşır. Hatta terapi köpeği olarak kullanılan köpek cinsleri içinde eğitildiğinde çok sosyal ve oyuncu bir yapısı olduğundan sıkça tercih edilmektedir. Burada kast edilen çocuklar yürümeye başlayan ve henüz doğru yanlışı tam olarak ayırt edemeyen yaşlardaki küçük çocuklardır. Pomeranianlar küçük boyutlu köpeklerden olduğundan vücutlar hassas ve kırılgandır. Bunu fark etmeyen çocuklar ise bu tip küçük köpeklere istemeden de olsa zarar verebilir.

Daire Gibi Kısıtlı Alanlarda Oyun Parkı İle Köpeğe Özel Alan Oluşturulmalıdır

Hem köpeğin ev içinde çok fazla alan kullanarak aileyi rahatsız etmemesi hem de kendine ait bir alanı olduğundan bu alan içinde sıkılmadan vakit geçirebilmesi için oyun parkı gereklidir. Ya da ısırdığında hem dökülebilecek parçaları sağlığına ve dişlerine zarar vermeyecek bir materyalle etrafını çevirdiğiniz odanızın bir köşesi ile köpeğe kendine ait bir alan oluşturulabilir. Bu şekilde evde yalnız bırakıldığında kendine ve çevresine zarar vermesi de önlenebilir.