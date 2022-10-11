Dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyoruz

Nebati, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Ekonomi Modeli’yle sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünyadan pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Dün açıklanan verilere göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. Bu suretle işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 9.6’ya gerilemiş ve Mart 2014’ten bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşımızın refah seviyesini yükselteceğiz.”

Yoğun trafik

Öte yandan; Nebati, Washington’da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılacak. Bu toplantılarda küresel ekonomik görünüm değerlendirilecek. Türkiye ekonomisiyle ilgili son gelişmeler paylaşılacak. Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık buluşmalarına katılacak. Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, dev şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek. Ayrıca sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.