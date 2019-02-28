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Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda tüketicilerin kanaat önderi

Ipsos Global Affluent ’un, 47 ülkeden 82 bin yüksek gelirli tüketici üzerinde yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda tüketicilerin kanaat önderi olarak görüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:29
Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda tüketicilerin kanaat önderi

Ipsos Global Affluent ’un, 47 ülkeden 82 bin yüksek gelirli tüketici üzerinde yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda tüketicilerin kanaat önderi olarak görüldü.



Araştırma şirketi Ipsos Global Affluent’un47 ülkeden 82 bin yüksek gelirli tüketici üzerinde yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki varlıklı kesim, kanaat önderleri olarak değerlendiriliyor. Araştırma sonuçlarına göre; bu kitle, yeni çıkan ürünleri çabucak denemek istiyor ve yenilikleri daha hızlı benimsiyor. Dolayısıyla, satın almayı ve erken benimsemeyi teşvik eden küresel bir hedef kitle haline geliyor. Diğer tüketicilere oranla; net geliri daha yüksek olan, daha çok seyahat eden, ürün ve hizmetlere daha çok harcama yapan varlıklı tüketiciler aynı zamanda küresel kanaat önderleri olarak da değerlendiriliyor. Bu tüketiciler, yeni ürünleri ilk kez deneyenler oluyor ve kendi çevrelerine bu deneyimlerini aktarıyorlar.



Araştırmaya katılan varlıklı tüketicilerin yüzde 35’i yeni çıkan teknoloji ürünlerini ilk deneyenlerden olduklarını belirtti. Ortadoğu ülkelerindeki varlıklı tüketiciler bu konuda daha da hevesli gözüktü. Bu bölgedeki varlıklı tüketicilerin yüzde 70’i en son çıkan teknoloji ürünlerini satın alma konusunda istekli. Satın alma isteği her zaman mevcut sahiplik oranı demek değil. Örneğin; giyilebilir teknolojilerin sahipliği konusunda ABD başı çekiyor. Amerikalı varlıklı tüketicilerin yüzde 65’inin ya bir akıllı saati ya da bir akıllı gözlüğü var. Bu teknoloji sahipliğini yüzde 49 ile Ortadoğu’daki varlıklı tüketiciler takip etti.



Varlıklı tüketiciler her zaman hareket halinde


Araştırmaya göre, küresel olarak varlıklı tüketiciler yılda 330 milyondan fazla uluslararası uçuş ödemesi yapıyor. En sık uluslararası seyahat eden tüketiciler, yüzde 30’luk oranla yılda beş veya daha fazla uluslararası uçuş seyahati ödemesi yapan Ortadoğulu tüketiciler. Otel kalışlarına bakıldığında ise Avrupalı varlıklı tüketicilerin otel odalarını doldurdukları görüldü. Avrupalı tüketicilerin yüzde 43’ü yılda 21 veya daha fazla gece otelde kalıyor. Küresel varlıklı kesimin yüzde 60’ının evlerinde iki veya daha gazla araba var. ABD’li varlıklı kesimde ise bu oran yüzde 81 oldu.



Yüksek gelir daha sık yatırım demek


Araştırmaya göre, küresel varlıklı kesimin yüksek 55’i kişisel olarak borsa ve hisse senedine yatırım yapıyor. ABD’li tüketiciler bu konuda daha istekli (yüzde 72), Ortadoğulu varlıklı kesim ise belki de geleneksel nedenlerden dolayı, borsa ve hisse senedi yatırımı konusuna daha az sıcak bakıyor.



Varlıklı tüketiciler uluslararası medyayı daha çok takip ediyor


Araştırmaya göre, küresel varlıklı kesimin neredeyse yüzde 80’i uluslararası medya ağlarından birini takip ediyor, bu kesimin dörtte birinden biraz fazlası da uluslararası gazete veya dergilerden birini okuduğunu söylüyor. Küresel varlıklı kesimin yarısından biraz azı ise bu medya kuruluşlarının web sitelerinden en az birini haftalık olarak takip ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:29
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