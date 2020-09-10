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Aktüel Dünyadaki turizm destinasyonlarının yarısı Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarını azalttı
Aktüel

Dünyadaki turizm destinasyonlarının yarısı Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarını azalttı

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili: - "Koordineli liderlik ve hükümetler arasında artan iş birliği, turizmin dünyanın birçok yerinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde toparlanmasını mümkün kılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:09:39 -
Dünyadaki turizm destinasyonlarının yarısı Kovid-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarını azalttı

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyadaki turizm destinasyonlarının yarısının, getirilen seyahat kısıtlamalarını azalttığını duyurdu.

Merkezi Madrid'de olan DTÖ, Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizmin kademeli olarak yeniden başlatılmasına yönelik eğilimin artış yönünde seyirinin devam ettiğini bildirdi.

Sektörde 1 Eylül'e kadar olan olan kısıtlamaları analiz eden DTÖ'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz'a nazaran 28 artışla toplam 115 destinasyonun (tüm destinasyonların yüzde 53'üne denk geliyor) şu anda kısıtlamaları azalttığı, hatta ikisinde tüm kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

Verilen bilgilerde, seyahat kısıtlamalarının azaldığı destinasyonların genellikle yüksek standartlarda sağlık ve hijyen altyapılarına sahip olduğu ve bu ülkelerde Kovid-19 verilerinin nispeten düşük olduğu ifade edildi.

Gelişmiş ekonomilerde, turistik destinasyonların yüzde 79'unun seyahat kısıtlamalarını azalttığı, gelişmekte olan ekonomilerde ise bu oranın yüzde 47 olduğu belirtilerek, azaltılmış kısıtlamalara sahip destinasyonların yüzde 64'ünün, uluslararası turist gelişleri için bir ulaşım aracı olarak havacılığa yüksek veya orta düzeyde bağımlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

DTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yayımlanan analize ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Koordineli liderlik ve hükümetler arasında artan iş birliği, turizmin dünyanın birçok yerinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde toparlanmasını mümkün kılmıştır. Seyahat kısıtlamalarındaki esneklik aynı zamanda turizmin sosyal ve ekonomik faydalarını geri kazanmanın kapısını açmak anlamına da gelir. Tedbirli ve temkinli kalmamız gerekse de özellikle turizmin hayati önem taşıdığı ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın tehdit altında olduğu yerlerde, seyahati tamamen kısıtlayan destinasyonlar konusunda endişeliyiz." dedi.


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