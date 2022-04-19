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Biyografi Dünyadaki en yok edilemez canlı olarak biliniyordu! Zayıf noktası bulundu
Biyografi

Dünyadaki en yok edilemez canlı olarak biliniyordu! Zayıf noktası bulundu

Dünyadaki en yok edilemez yaşam formlarından biri olarak bilinen tardigradlar (su ayıları), hakkında ilginç bir keşif yapıldı. Bilim insanları, yıllarca susuz ve oksijensiz kalsa dahi kaldığı yerden hayatına devam eden tardigradların zayıf noktasını buldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 08:02:00 -
Dünyadaki en yok edilemez canlı olarak biliniyordu! Zayıf noktası bulundu

Polonyalı bilim insanları, uzayda yaşayabilen, yıllarca susuz ve oksijensiz kalsa dahi kaldığı yerden hayatına devam eden tardigradlarla (su ayıları) ilgili yaptığı araştırmada, bu mikroskobik hayvanların salyangoz mukusuna maruz kaldıklarında boğulduklarını keşfetti.

Ntv'de yer alan habere göre, Tardigradlar, dünyadaki en yok edilemez yaşam formlarından biri olarak biliniyorlar. Ancak, bilim insanları, bu mikroskobik canlılarının salyangoz mukusuna maruz kaldıklarında boğulduklarını keşfetti.

Su ayıları olarak da bilinen 0,1 ile 1 milimetre uzunluğundaki sekiz bacaklı hayvanlar, diğer yaşam biçimlerinin çoğunu öldürecek olan uzay da dahil olmak üzere aşırı ortamlarda yaşayabiliyorlar.

Ancak çok küçük oldukları için kendi başlarına çok kısa bir mesafe yürüyebiliyorlar. Bunun yanı sıra küçük pençeleri olan tırtıllara ve tahta bitlerine benzer bir anatomiye sahip olan tardigradlar, aktif olarak yaşamak için suya ihtiyaç duyuyorlar.

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