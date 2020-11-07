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Dünya Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu geçti
Dünya

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu geçti

ABD'nin 10 milyon ile ilk sırada yer aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünyada 50 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:08:00 - 2020-11-07 22:19:33
Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 50 milyonu geçti

Çin'in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan koronavirüs etkisini sürdürüyor. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.

Vaka sayısı 50 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474 oldu.

En fazla vaka ABD'de görüldü

ABD 10 milyon 103 bin 386 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken bu ülkeyi 8 milyon 495 bin 271 ile Hindistan, 5 milyon 636 bin 181 ile Brezilya, 1 milyon 753 bin 836 ile Rusya, 1 milyon 661 bin 853 ile Fransa, 1 milyon 388 bin 411 ile İspanya, 1 milyon 228 bin 814 ile Arjantin, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 127 bin 733 ile Kolombiya ve 955 bin 128 ile Meksika izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 253 bin 553 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 437 bin 738 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında 2 bin 483 kişi daha hastalığa yakalanırken 81 kişi hayatını kaybetti.

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