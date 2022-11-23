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Sağlık Dünyada yaygın 3 ölüm neden! KOAH için çok önemli açıklama
Sağlık

Dünyada yaygın 3 ölüm neden! KOAH için çok önemli açıklama

KOAH ile ilgili bilgiler veren Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk, hastalığında tedavisinde hastalık seyrini kötüleştirilen rahatsızlıklardan kurtulmak için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerin önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:39:00 -

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berker Öztürk, KOAH ile ilgili bilgiler verdi.

Öztürk, "KOAH kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp verirken zorlanma ile yaygın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. Hastalık dünyada yetişkin nüfusun 10'da birini etkiler. Dünya genelinde en yaygın 3 ölüm nedeninden bir tanesidir" dedi.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının KOAH riskini arttırdığına dikkat çeken Öztürk, "Tütün kullanımıyla birlikte hava kirliliği de KOAH riskini arttırmaktadır. Yetersiz beslenme ile birlikte iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruz kalmaya bağlı olarak akciğer gelişiminin kişide geri kalması da KOAH oluşumuna yol açabilir" diye konuştu.

Akciğerleri sağlıklı tutup sağlıklı nefes almanın önemli olduğunu kaydeden Öztürk, düzenli nefes almanın hastaları rahatlattığını sözlerine ekledi.

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