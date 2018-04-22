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Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor

Antalya'da 25 Nisan' da açılacak olan havacılık fuarına, Katar Havayolları dünyada sadece bir tane bulunan Airbus'ın kompozit gövdeli A350-1000 model uçağıyla katılacak.

22 Nisan 2018 Pazar 10:16
Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor

Türk Hava Yolları'nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye'nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan'da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak.

Havacılıkta devrim olarak nitelenen ve geçen hafta aldığı ödül sebebiyle yer verilenQsuite Business Class koltuklarıyla da dikkat çekiyor.

Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000'in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.

DÜNYADAN KİMLER KATILACAK?

EurasiaAirshow'un en ağır konuklarından birisi Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi ICAO Başkanı Olumuyiwa Benard Aliu olacak. Asya Türkiye Sivil Havacılık Konferansı için Antalya'ya gelecek ICAO Başkanı ile birlikte, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 40 ülkeden muadilleri ile savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinin üst düzey yöneticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 192 ülkenin sivil havacılık otoritelerine, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise "EurasiaAirshow Airlines CEO Summit" kapsamında 27 Star Alliance üyesi havayolu şirketinin üst düzey yöneticilerine davet gönderdi.

ANTALYA HAVA ŞOVLARINA DOYACAK!

 Habertürk'ün haberine göre; Fuarın şov kısmında ise adeta nefesler tutulacak. Dünyanın en meşhur akrobasi timleri tam 150 uçuş gösterisi yapacak. İki yılda bir düzenlenecek fuar hem Antalya ekonomisine hem de Türk havacılığına ciddi katkılar sunacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek EurasiaAirshow'a İngiltere, Rusya, İtalya, Amerika, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri olmak üzere 300'ün üzerinde şirket katılacak.

S-400'LERİN MOKAPLARI İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Fuara Rusya'dan hava aracı ve profesyonel katılımcı olarak yoğun bir ilgi söz konusu. Ayrıca küresel havacılığın etkin şirketleri, sivil ve askeri delegasyonlar, sektörün profesyonelleri de Antalya'da bu fuarda buluşacak. Son günlerde Türkiye'nin envanterine alacağını açıklaması sebebiyle sıkça gündeme gelen Rus yapımı S-400 füzelerinin mokap'ları da ilk kez fuarda sergilenecek. Ayrıca fuar çok sayıda yolcu uçağı, iş jeti, helikopter ve çeşitli tiplerde askeri hava araçlarına ev sahipliği yapacak.

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:16
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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