Dünyada sadece Türkiye'de var! Samsung ve Mercedes peşine düştü

Kastamonu Küre'de çıkarılan bakırın yan ürünü pirit, Mardin Mazıdağı'ndaki dev tesiste Mercedes ve Samsung'un batarya teknolojisinde kullandığı kobalta dönüşüyor.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır, 1.2 milyar dolarlık yatırımla Mardin Mazıdağı'nda dev bir üretim tesisi kurdu. 3 yıl önce faaliyete geçen, bölgenin en büyük özel sektör yatırımının hikayesini Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Genel Müdür Emre Kayışoğlu anlattı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Hikaye, 2008 yılındaki Lehman Brothers krizinden hemen önce yaşanan emtia fiyatlarındaki tarihi artış sırasında kobaltın ön plana çıkmasıyla başlıyor. 6-7 yıl süren fizibilite çalışmaları sonrasında Kastamonu Küre'de Cenevizliler döneminden beri çıkartılan bakırın yan ürünü olan piritin ekonomiye kazandırılmasına karar veriliyor. O güne kadar atık havuzlarında depolanan ve kobalt ve çinko bakımından zengin piritin işlenmesi için fosfat zengini olan Mazıdağı'nda yatırım yapılması planlanıyor.

Dünyada başka örneği yok

Tesisi görünce ilk akla gelen soru 'modeli nereden aldınız?' oluyor... 36 yaşından itibaren planlamayı yürüten, aynı zamanda mühendis olan Genel Müdür Kayışoğlu, o soruyu şöyle cevaplıyor:

"Rol modelimiz yoktu, ihtiyaçları belirleyip dünyada piritten kobaltı geri kazanan ilk ve tek tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdilik yılda 2500 ton üretiyoruz ve bu dünyadaki toplam üretimin yüzde 2'sine Afrika dışındaki üretimin de yüzde 6'sına denk düşüyor. Batarya, pil, katalizör yapımında, seramik sektöründe kullanılan kobaltı, ABD, İngiltere, G.Kore, Çin dahil 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz."

KAYNAK: AKŞAM