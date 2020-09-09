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Yaşam Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş’ta görüntülendi
Yaşam

Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş’ta görüntülendi

Dünya üzerinde nadir görüldüğü belirtilen ve insanların ölümüne yol açmasının yanında ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanılan zehriyle bilinen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:46:00 -
Dünyada nadir görülen ‘Argiope Lobata’ örümceği Kahramanmaraş’ta görüntülendi

Dünya üzerinde nadir görülen ‘Argiope Lobata’ cinsi örümcek, Kahramanmaraş'ta ilk kez objektiflere yansıdı.

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor. Kahramanmaraş'ta iki fotoğrafçının objektifine takılan örümcek, söz konusu ilde ilk kez görüntülendi.

Zehri hem öldürüyor hem tedavi ediyor

Dünya üzerinde nadir görülen örümceğin üzerindeki desenler dikkat çekerken, örümceğin ölümcül olduğu ve zehir taşıdığı belirtildi. Örümceğin taşıdığı zehir, insan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren ve insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, ölümcül zehrin ‘nörodejeneratif’ hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

Dişileri erkeklerinden daha büyük

Erkeklerinin 6, dişilerinin ise yaklaşık 25 milimetre büyüklüğe ulaşan örümceğin gümüş, siyah ve beyaz renkleri de dikkat çekiyor.

Cinsin diğer türleri gibi bu örümceğin de zikzak yaparak ağ yaptığı öğrenildi.

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