  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:08:01 -
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 28 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 28 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 28 milyon 15 bin 399 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (6 milyon 46 bin 28), ABD (5 milyon 74 bin 529), Brezilya (4 milyon 433 bin 595), Rusya (1 milyon 16 bin 202) ve Kolombiya (780 bin 547) olarak sıralandı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 293 bin 145 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 37 milyon 322 bin 241'e ulaşırken, 1 milyon 75 bin 432 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'dan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'dan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu

Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yer alacak Gülen’e ait bomba belge ve bilgileri canlı yayında açıkladı..
Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!
Dünya

Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldü..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay