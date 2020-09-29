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Aktüel Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:20:58 -
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 25 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 25 milyon 26 bin 68 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (5 milyon 176 bin 371), ABD (4 milyon 630 bin 674), Brezilya (4 milyon 84 bin 182), Rusya (952 bin 399) ve Kolombiya (722 bin 536) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 278 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyonu geçerken 1 milyon 9 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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