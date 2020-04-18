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Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 590 bini aştı

2020-04-18 21:15:41 -
Dünyada Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 590 bini aştı

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 590 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 590 bin 367 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 29 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla, Almanya (85 bin 400), İspanya (74 bin 797), ABD (63 bin 936), İran (55 bin 987), İtalya (44 bin 927) ve Fransa (35 bin 983) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 307 bin 755'e ulaşırken, virüs nedeniyle 158 bin 859 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 558 bin 506 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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