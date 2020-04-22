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Dünyada koronavirüse yakalanan Filistinlilerin sayısı 1000'i geçti

Hastalardan 44'ü hayatını kaybetti

2020-04-22 22:47:04 -
Dünyada koronavirüse yakalanan Filistinlilerin sayısı 1000'i geçti

RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerde ikamet eden Filistinlilerden 1022'sinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve 44 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinliler arasında koronavirüs salgını, 621 vaka ile en çok ABD'de görülüyor.

Dünya genelinde Filistinlilerden 1022'sinin salgına yakalanırken, 44'ü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada, Filistin büyükelçilikleri ve misyonlarının oluşturulan acil durum komiteleriyle yurtdışındaki öğrenciler başta olmak üzere tüm Filistinlilerin durumlarını izlediğini, yardım sağladığını ve iletişim halinde olduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 449'a ulaştığını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu vakaların 15'i Gazze'de, 120'si işgal altındaki Doğu Kudüs'te, diğerleri ise Batı Şeria'da bulunuyor.

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