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Dünyada koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu

Dünyada koronavirüs salgınında son durum ne? Koronavirüs salgınından en çok hangi ülkeler etkileniyor? Koronavirüs salgınında ölü sayısı en çok hangi ülkede?

Yeniakit Publisher
2020-08-02 00:47:00 - 2020-08-02 00:50:36
Dünyada koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu

2019 Aralık ayında Çin'de bir vahşi hayvan pazarından insanlara bulaşarak tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını hala etkisini sürdürüyor.

Ülkemizde alınan tedbirler ve yaz aylarının da gelmesi ile birlikte sagının hızı azalırken dünyanın çeşitli ülkelerinde salgın oldukça hızlı yayılıyor. 

Çıkış yeri Çin olan virüs, daha sonra Avrupa kıtasında etkin olurken şimdilerde ise Amerika kıtasında oldukça hızlı yayılıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde aşı ve ilaç çalışmaları yapılırken henüz kullanıma sunulan bir ürün ortaya çıkmadı.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen son verilere göre 996 kişiye korona virüs teşhisi konurken 19 vatandaşımızda hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise 160.126 yeni vaka tespit edilirken 3.549 kişi hayatını kabetti. Özellikle Amerika kıtasında ve Hindistan'da görülen yeni vaka artışları, koronavirüste ikinci dalga korkusunu akıllara getiriyor.

Dünya Genelinde Koronavirüs Tablosu

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