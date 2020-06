Dünyada ilk kez düzenlenecek online koronavirüs kongresine Abdurrahman Dilipak da katılacak

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli ve Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar koordinatörlüğünde, 12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve BEYİNDER’in paydaşlığında; Eminevim ve Cenerica’nın katkıları ile dünyanın ilk online uluslararası Covid-19 kongresi olan International Covid-19 Conference (CONCOVID, www.concovid.org) organize edilecek.

Kongreye tüm dünyadan farklı disiplinlerde akademik çalışmalarını sürdüren bilim insanları online olarak bağlanarak, sorunu farklı yönlerden ele alacak, pandeminin farklı ülkelerde mevcut durumu, uygulanan politikalar ve farklı alanlarda ortaya çıkan sorunlara yönelik alternatif çözümler konusunda bilgi alış verişinde bulunulacak.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 250 adet sağlık, sosyal bilimler, fen bilimleri ve ilahiyat gibi çok farklı bilim alanlarından sunulacak tebliğlerle olağanüstü bir bilimsel performans ortaya konacak.

Sağlık Bakan Yrd. Dr. Şuayip Birinci’nin yapacağı açılış konuşması ile başlayacak olan CONCOVID kongresinin açılış paneline Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İst. Medeniyet Üniv.) moderatörlüğünde, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha (INCEIF, Malezya); Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (Beijing Institute of Technology, Çin); Prof. Dr. Nabil Maghrebi (Wakayama Univ. Japonya); Prof. Dr. Garry Champbell (Michigan Tech. Univ., ABD); Prof. Dr. Berrin Tansel (Florida Int. Univ., ABD); Dr. Stefano Siviero (Bank of Italy, Italya); Dr. Kazi Sohag (Ural Fed. Univ., Rusya); Prof. Dr. Modjtaba Sadriave (Inst. for Empowerment and Cultural Dynm., Iran); Prof. Dr. Tolga Omay (Atılım Univ., Türkiye) pandemi süreci, ülkelerin pandemi ile mücadelede uyguladıkları politikalar ve pandemi sonrası döneme yönelik alternatif politikaları tartışacak.

İkinci önemli panel, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Aykaç (Marmara Üniv.); Prof. Dr. Refik Korkusuz (9 Eylül Üniv.); Prof. Dr. Birol Akgün (Maarif Vakfı); İhsan Aktaş ve Dr. Rabia İlhan’ın (İbn Haldun Üniv.; AK Parti Kadın Kolları İstanbul Başk.) katılımları ile gerçekleştirilecektir. Bu panelde, Türkiye’nin pandemi sürecinde uyguladığı politikalar yanında, gelecekte uygulanması önerilebilecek sosyal politikalar ve hukuki düzenlemeler konusunda bilimsel önerilerde bulunulacak.

“Pandemi döneminde kadın akademisyen olmak” başlıklı panel ikinci gününde, Prof. Dr. Emel Topçu (Hasan Kalyoncu Üniv.) moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Kongrenin üçüncü günü tamamen sağlık ve tıp alanında gönderilen tebliğlerin sunumuna ayrılmıştır. Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya Üniv.) ve Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal Üniv.) moderatörlüğnde gerçekleşecek panele Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hasan Arslan konuşmacı olarak katılacak ve pandemi döneminde devlet hastanelerinin yaptıkları çalışmalar ortaya konacak.

Dilipak da CONCOVID kongresine katılacak

İkinci panel ise Prof. Dr. Taşkın Duman moderatörlüğünde, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar (Sağlık Bilimleri Üniv.); Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk (Sakarya Univ.), Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya Univ.) ve Dr. İbrahim Ersoy (Mediamagazin) panelistliğinde gerçekleştirilecek.

Kongrede ayrıca, bilim dünyası yanında STK’lardan ve medya dünyasından önemli isimlerin tebliğ sunumları ve konuşmaları da yer alacaktır. Ülkemizin önemli basın mensuplarından Abdurrahman Dilipak da CONCOVID kongresine konuşmacı olarak katılacak.