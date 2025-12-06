  • İSTANBUL
Dünyada gıda fiyatları düşüşte
Ekonomi

Dünyada gıda fiyatları düşüşte

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Dünyada gıda fiyatları düşüşte

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kasım ayı verilerine göre, dünya genelinde gıda fiyatları üst üste üçüncü kez geriledi. Tahıl haricindeki tüm temel gıda gruplarında düşüş yaşandı. FAO verilerine göre, tahıllar dışındaki tüm temel gıda gruplarında fiyatlar geriledi. Buna karşın, FAO Tahıl Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 1,3 oranında arttı. Bu yükselişte buğday fiyatlarındaki yüzde 2,5’lik artış etkili oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre, küresel gıda fiyatları kasım ayında yüzde 1,2 azaldı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekim ayı revize edilmiş seviyesine kıyasla yüzde 1,2 düşerek ortalama 125,1 puan olarak hesaplandı. Endeks, Kasım 2024 seviyesinin yüzde 2,1 ve Mart 2022’de ulaşılan zirvenin yüzde 21,9 altında kaldı.

TAHIL HARİCİNDEKİ TÜM TEMEL GRUPLARDA DÜŞÜŞ

FAO verilerine göre, tahıllar dışındaki tüm temel gıda gruplarında fiyatlar geriledi. Buna karşın, FAO Tahıl Fiyat Endeksi kasım ayında yüzde 1,3 oranında arttı. Bu yükselişte buğday fiyatlarındaki yüzde 2,5’lik artış etkili oldu.

Buğday fiyatlarının artışında, Çin’in ABD’den buğday alımı yapabileceğine dair beklentiler, Karadeniz bölgesindeki çatışmalar ve Rusya Federasyonu’nda 2026 hasadı için ekim alanlarının azalacağı öngörüsü etkili oldu. Uluslararası mısır fiyatları da özellikle Brezilya kaynaklı güçlü taleple birlikte yükseldi.

PİRİNÇ, SÜT, ET VE ŞEKERDE DÜŞÜŞ

FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, Indica ve aromatik türlere yönelik zayıf ithalat talebi nedeniyle azaldı. Süt ürünlerinde fiyatlar aylık bazda yüzde 3,1 geriledi. Bu düşüşte başta tereyağı ve tam yağlı süt tozunun fiyatlarındaki azalma belirleyici oldu. Büyük üretici bölgelerde artan süt üretimi ve güçlü ihracat arzı da gerilemeye katkı sağladı.

Et fiyatları yüzde 0,8 oranında azaldı. Şeker fiyatları ise yüzde 5,9 oranıyla kasım ayının en sert düşüşünü yaşadı. Bitkisel yağ fiyatlarında da yüzde 2,6 oranında düşüş kaydedildi.

