Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Hatalı pişirme yöntemleri ve işlenmiş gıda tüketiminin tümör oluşumundaki kritik rolü ortaya çıktı...

#1
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Küresel çapta yürütülen çalışmalar, mutfaktaki alışkanlıkların değişmesiyle kanser vakalarının @ oranında azaltılabileceğini ortaya koydu.

#2
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Beslenme ve kanser arasındaki kopamaz bağ, son yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı klinik araştırmalarla bir kez daha kanıtlandı. Bilim insanları, özellikle Batı tipi beslenme modelinin ve mutfaklarda kullanılan bazı tekniklerin, hücre DNA'sını bozarak malign (kötü huylu) oluşumları tetiklediğini saptadı.

#3
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), işlenmiş etlerin kanserojen etkisini "Grup 1" kategorisine alarak mutfaktaki tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

#4
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yabancı otoriteler, mutfaktaki küçük değişimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı: Dr. Walter Willett (Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu, Epidemiyoloji Profesörü):

#5
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

"Yüksek sıcaklıkta pişirilen proteinlerin, özellikle kırmızı etin heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) salgıladığını gözlemledik. Bu bileşenlerin doğrudan kolon kanseri riskini artırdığını saptadık" Dr. David Katz (Yale Üniversitesi Önleyici Araştırma Merkezi Kurucusu): "Beslenme, sadece bir yakıt değil, hücrelerimiz için bir talimat setidir. Sebze ağırlıklı, lifli ve antioksidan kapasitesi yüksek bir mutfak kültürü, epigenetik olarak kanser genlerinin baskılanmasına yardımcı oldu"

#6
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

ARAŞTIRMA SONUÇLARI: NELERDEN KAÇINILMALI?

#7
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Yabancı enstitüler tarafından yayımlanan raporlarda, kanserden korunmak için mutfakta şu önlemlerin alındığı belirtildi:

#8
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

-Risk Faktörü -Bilimsel Etkisi -Önerilen Değişim -Aşırı Isıl İşlem -Akrilamid ve PAH oluşumu -Buharda pişirme veya haşlama -Rafine Şeker

#9
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

-Kronik inflamasyon ve insülin direnci -Doğal meyve şekerleri ve kompleks karbonhidrat -Doymuş Yağlar -Hücre zarı bozulması ve obezite -Zeytinyağı ve Omega-3 kaynakları -Mutfakta "Koruyucu Kalkan" Dönemi

#10
Foto - Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) tarafından yürütülen geniş çaplı kohort çalışmaları, renkli sebzeler ve tam tahıllar içeren bir diyetin, mide ve yemek borusu kanserlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu raporladı. Uzmanlar, "mutfaktaki eczane" olarak nitelendirilen baharatların, özellikle zerdeçaldaki kurkumin maddesinin anti-tümör etkilerini klinik deneylerle destekledi.

