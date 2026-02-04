Bakın ne durumdayız? Bu pişirme formülü zehirliyor: Araştırmalar kanıtladı

"Yüksek sıcaklıkta pişirilen proteinlerin, özellikle kırmızı etin heterosiklik aminler (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) salgıladığını gözlemledik. Bu bileşenlerin doğrudan kolon kanseri riskini artırdığını saptadık" Dr. David Katz (Yale Üniversitesi Önleyici Araştırma Merkezi Kurucusu): "Beslenme, sadece bir yakıt değil, hücrelerimiz için bir talimat setidir. Sebze ağırlıklı, lifli ve antioksidan kapasitesi yüksek bir mutfak kültürü, epigenetik olarak kanser genlerinin baskılanmasına yardımcı oldu"