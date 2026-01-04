  • İSTANBUL
Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne yeni bir balistik füze fırlattı. Güney Kore ve Japonya, denemenin bölgesel güvenlik açısından endişe verici olduğunu belirtti.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı.

Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.

