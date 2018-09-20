Dünyada evliliğin batıl inançları bir değil, iki değil..

Evlilik ile ilgili bir sürü batıl inanç var. Evliliğe hazırlanan pek çok insan bu bazı batıl inançları yerine getirir. İnanır ya da inanmaz ama bu inançları yapmaktan da nedense geri kalmaız. Ülkemizde ve dünyada evlenenleri tuhaf bir baskı altına alan bu batıl inançlardan bazıları şunlar:

• Nikah kıyılırken gelinin damadın ayağına basması herkes tarafından bilinen en yaygın batıl inançlardan.. Bu sadece ülkemizde değil pek çok ülkede de gülüşmeler arasında yaygınlığı sürdürmektedir. Güya ayağa basanın, evde hükmü geçecek!

• Bazı bölgelerimizde ve özellikle Dağ Yörüklerinde, evlenecek olan erkek, kız evine geldiğinde, kızın kardeşleri tarafından dövülüyor. Sebep? Evlilik barış içinde ve uğurlu olurmuş! Gerdeğe girecek damadın sırtına arkadaşlarının vurması, galiba bunun hafifletilmişi..

• Yeni evlenen çifte pirinç atarak evlerinin bereketli olduğuna inanırlar. Özelikle hıristiyanlar arasında yaygın olan bu batıl, kilise kapısından çıkıldığında yapılıyor. Artık yerini kağıt konfetiler aldı..

• Sadece bizim ülkemizde değil dünya’nın birçok yerinde popüler batıl inançlardan bir tanesi de gelin ayakkabısının altına yazılan arkadaş isimleri. Bu isimlerden ilk önce hangisi silinirse o isimlerin sıra ile evleneceğini düşünüyorlar..

• Kim icad etmişse etmiş; “iki bayram arası evlenilmez” diye uydurmuşlar. Bereket versin artık bu toplumumuzda rağbet görmüyor.

• Eski zamanlarda mayıs aylarında evlenilmezdi. Çünkü eskiden putperest Romalılar arasında kutsal olarak sayılan mayıs ayında çiftler düğün günü olarak seçmemeye özen gösterirlermiş..

• Gelinin ya da damadın doğum günlerinde evlenmesinin şanssızlık getirdiğine inananlar da var.

• İlkel kavimlerde ölüm cezasına çarptırılan kişiyle evlenmek isteyen kız, onun bağışlanmasını sağlıyormuş. Artık böyle bir af yolu tabii dünyanın hiçbir yerinde kalmadı.

• İki kız kardeşin, iki erkek kardeş ile evlenmesinin şansızlık getirdiğini düşünen toplumlar var. Bunun sebebinin ise, güya tek bereket olduğu ve buna iki çiftin birden sahip olamayacağına ve bölüşülemiyeceğine dair batıl inanç..

• Meksika’da gelin düğün gününde inci takarsa, evliliği boyunca ağlayacağına inanılıyor. Çünkü inciler onlarda gözyaşlarını simgeliyor.

• Bizde olduğu gibi Brezilya, Meksika, Kolombiya ve daha pek çok ülkede damadın gelini düğünden önce görmesinin geline kötü şans getireceğine inanılıyor.

• Bazı toplumlarda nişanlısı, gelinin anne babasına bir süre hizmet etmekle yükümlüdür, yoksa evlilik geçerli değildir.

• Katoliklerde evlenme dini nikahtır. Ve asla bozulamaz. Yani boşanmak yasaktır.

• Müslümanlar Perşembe günü düğün yapar aynı günün akşamı Cuma olacağı için mübarek gün tercih edilir.

• Nikah yüzüklerinin damat tarafından alınması eski bir alışkanlık..

• Japonya’da gelinin ayrılığından birkaç gün sonra sadece odası değil şansı da dışarı süpürülüyormuş. Yine Japonya’da ne gelin ne damat evliliğin kısa sürmesini istemediği sürece mor giyinmiyor. Güzelim mor rengin başına gelene bakar mısınız!