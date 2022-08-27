Dünyada enerji krizi yaşanırken Rusya, Macaristan'da iki nükleer reaktör inşa edecek!

Rus nükleer enerji devi Rosatom, Macaristan'da iki nükleer reaktör kuracak.

Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin başlatılıp sürekli ve denetimli bir biçimde sürdürüldüğü aygıtlardır. Nükleer reaktörler, bazı durumlarda nükleer enerjiyi başka bir tür enerjiye çevirme görevi gören santraller olarak kullanılmaktadır.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, perşembe günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer reaktörlerin inşası için lisansların verildiğini duyurarak "Bu büyük bir adım, dönüm noktası. Artık planlama safhasından inşaat aşamasına geçebiliriz" dedi.

Ön anlaşması 2014'te imzalanan reaktörlerin, başkent Budapeşte'nin 100 kilometre güneyindeki Paks şehrinde kurulacağı ve buradaki santralin gücünü iki katına çıkaracağı belirtildi.

Macaristan'ın komünizmle yönetildiği dönemde 1982'de Sovyet teknolojisiyle inşa edilen santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.

Szijjarto, reaktörlerin 2030'de devreye girebileceğini belirterek, "Böylelikle uzun vadede Macaristan'ın enerji güvenliğini sağlamış, yurttaşları enerji fiyatlarındaki aşırı değişimlerden korumuz olacağız" dedi.

12,5 milyar euroluk projenin 10 milyar eurosunu Rus devlet şirketi Rosatom karşılarken, kalan miktarı da Macaristan ödüyor.

Nükleer reaktör nedir?

Nükleer reaktör çekirdeği: Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin başlatılıp sürekli ve denetimli bir biçimde sürdürüldüğü aygıtlardır.

Nükleer Reaktör Çeşitleri Nelerdir?

Basınçlı Su Reaktörü (Pressiruzed Water Reactor)

Kaynar Su Reaktörü (Boiling Water Reactor)

Basınçlı Döteryum Reaktörü (Pressiruzed Heavy Water Reactor)

Gaz Soğutmalı Reaktör (Gas Cooled Reactor – Advanced Gas Cooled Reactor)