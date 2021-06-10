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Dünya Dünyada en çok ölüm o ülkede gerçekleşti: 6 binden fazla ölü kurulan ateşte yakıldı
Dünya

Dünyada en çok ölüm o ülkede gerçekleşti: 6 binden fazla ölü kurulan ateşte yakıldı

Hindistan'da günlük ölüm sayısı dünyada şu ana kadar karşılaşılan en yüksek seviyeye yükseldi. Ülkede koronavirüsten ölenler kurulan ateşte tek tek yakılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 20:47:00 -
Dünyada en çok ölüm o ülkede gerçekleşti: 6 binden fazla ölü kurulan ateşte yakıldı

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle günlük ölüm sayısı dünyada şu ana kadar karşılaşılan en yüksek seviyede.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, günlük vaka sayısının 100 binin altına düştüğü üst üste üçüncü günde, 6148 insanın koronavirüs nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Can kayıplarındaki artışın ülkenin en fakir bölgelerinden olan Bihar'da evde ve özel hastanelerde yaşanan ölümlerin de sayılmasıyla revize edilerek 5400'ten 9400'e yükseltilmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

 

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Yorumlar

567

allah hindistana yardım eylesin amin
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