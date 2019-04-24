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Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan!

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında 6 Asya ülkesi, 4 Avrupa ülkesi yer alırken, her vatandaşın haftada ortalama 10 saatin üzerinde kitap okuduğu Hindistan, en çok kitap okunan ülke olarak dikkati çekiyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:38
Dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan!

23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995'de Paris’te yapılan 28. Genel Konferansında alınan kararla Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye’de Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile aynı günde olduğundan Kütüphaneler Haftası kapsamında da yer alıyor.

En çok kitap okunan ülkeler

AA muhabirinin İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlediği verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken, bu ülkeyi sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.

Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.

Dünyada en çok kitap okunan ülke olarak liste başında yer alan Hindistan'da her vatandaş, haftada ortalama 10 saat 42 dakika kitap okuyor. İkinci sırada yer alan Tayland'da kişi başı haftada ortalama kitap okuma süresi 9 saat 24 dakika olurken, üçüncü sırada yer alan Çin'de ise halk haftada 8 saatini kitap okuyarak geçiriyor.

Türkiye 18'inci sırada

Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor.

Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

En çok Kur'an-ı Kerim okunuyor

Dünyada en çok Kur'an-ı Kerim ardından İncil okunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok okunan diğer kitapları Charles Dickens'ın "İki Şehrin Hikayesi", JRR Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi, Antoine de Saint-Exupery'nin "Küçük Prens", Lewis Carroll'ın "Alice Harikalar Diyarında" ile Agatha Christie'nin "10 Küçük Zenci" kitapları şeklinde sıralanıyor

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:38
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