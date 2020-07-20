Dünyada çok fazla örneği yok: Test için Türkiye'ye gelecekler

Molekülas Genel Müdür Yardımcısı ve ODTÜ yarı zaman öğretim görevlisi Ekin Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin geçen yıl yüksek teknoloji gerektiren mühendislik hizmetleri vermek ve ürünler tasarlamak, iştiraki/ortaklığı bulunan diğer grup şirketlerine destek sunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yeni bir şirket olmasına rağmen uzun süredir birlikte çalışan, farklı sektörler ve uzmanlıklardan isimlerin yer aldığı bir yapı oluşturduklarını belirten Ekiz, ortağı oldukları MASTTECH ve NUMESYS firmalarından da gerektiğinde destek aldıklarını ifade etti. Ekiz, "Bizim bir mühendislik ekibimiz, Ar-Ge projelerimiz var. Hacettepe Teknokent bünyesinde projelerimizi yürütüyoruz. Daha fazlası gerektiğinde, yeteneğimizi genişletmemiz gerektiğinde arkamızda NUMESYS gibi bir marka bulunuyor. NUMESYS'e gerektiğinde biz destek oluyoruz gerektiğinde ise onlar bize. MASTTECH'e de aynı şekilde destek veriyoruz. Araştırma projelerimizden birisi de MASTTECH'in çalışma alanı olan teleskopik yükseltilebilir sistemlerle ilgili." dedi.

Bir şeyleri hızlıca öğrenme, çözüm getirme konusunda kendilerini diğer firmalardan farklı konumlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Ekiz, şöyle konuştu:

"Bir mühendislik probleminiz varsa bunu sıfır noktasından alıp, uzmanlığımızı kullanıp, eksik kaldığımız noktalar varsa destek alıp, yeri geldiğinde oturup, çalışıp, öğrenip her türlü desteği sağlama gibi bir hizmeti sunabiliyoruz. Bu tür bir yapının çok fazla örneği bulunduğunu düşünmüyorum."

Yüksek akımda buluştular

Yürüttükleri projelere ilişkin bilgi veren Ekiz, bugüne kadar Türkiye'de örneği olmayan projelerde sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.

Ekiz, Hızal firmasıyla elektromanyetik top Şahi projesiyle bir birlikteliğe başladıklarını bildirdi. Projeye danışmanlık desteği verildiğini ve önemli aşama kat edildiğini anlatan Ekiz, bu birlikteliğin daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üstlenilen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında, sayılı ülkede bulunan ve hava platformlarının yıldırım etkilerine karşı test edilmesine imkan sağlayan Yıldırım Test Tesisi'nin Türkiye'ye kazandırılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Ekiz, tesiste, başta MMU olmak üzere her türlü hava platformu projelerinde kullanılmak üzere gerçek bir yıldırımı laboratuvar ortamında oluşturup test için bir obje üzerine düşürüp etkilerinin gözlemlenebileceğini belirtti.

"Test için Türkiye'ye gelecekler"

Dünyada çok fazla örneği olmayan bu tesisin bir mühendis olarak kendisini de heyecanlandırdığını söyleyen Ekiz, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıldırım Test Tesisi, MMU Projesi için yapılan ilk tesis. Projenin ilerlemesi ve belli bir aşamaya gelmesi açısından önemli bir yer. Bir hava aracı tasarladığınızda testleri yapabildiğiniz, sertifikasyonları sağlayabildiğiniz yerler. Projede Hızal teknik gereksinimleri yerine getirmekte, biz de proje yönetim kısmını üstlenmiş durumdayız. Tecrübelerimizi bir araya getirerek şu ana kadar pandemi döneminde bile herhangi bir sıkıntı yaşamadan projemizi devam ettirme fırsatı bulduk. Tasarım, ön tasarım kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Projenin takvimde bir sıkıntı olmadan tamamlanmasını bekliyoruz, 1,5 sene kadar vaktimiz de var."

Bu projeyle Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir tesis kazandıracaklarına işaret eden Ekiz, "Bu testleri yapmak için yeri geldiğinde Avrupa ülkelerine, belki ABD'ye gidiyorsak, birkaç yıl içinde dünyanın her yerinden bu testleri yapmak için ülkemize başvurulacağından eminim. Hem ülkemize bir tesis hem de bilgi birikimi kazandırılacak." dedi.

Ekin Ekiz, savunma sanayisine yönelik mühendislik ve üretim aşamaları bulunan 3 farklı proje için de tekliflerini verdiklerini ve görev beklediklerini, Orta Doğu'yu hedefleyen farklı bir girişimi de bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.